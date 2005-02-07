شهرزاد لولاچي : پست مدرنيست ها به هيچ منطقي در داستان اعتقاد ندارند

شهرزاد لولاچي ، مترجم با اعلام اين مطلب به خبرنگار كتاب " مهر" افزود : « پل استر» تاكنون يازده عنوان كتاب نوشته كه تاكنون دوعنوان از اين كتابها رابا عنوان « شهر شيشه اي » و« اتاق در بسته » دو اپيزود از يك سه گانه ( تريلوژي ) نيويورك است كه من انتخاب و ترجمه كرده ام وزحمت ترجمه كتاب « شهر ارواح » را هم خسته كيهان كشيده است .در هر سه اين كتاب ها شهر نيويورك اهيمت محوري دارد .

وي افزود : شهر نيويورك در اين كتاب توسط پل استرجان پيدامي كند، اين خصوصيت به خاطر فضايي است كه خود اين شهر دارد اين به معناي اين كه فضاي اين شهر خليل خارق العاده اي باشد، نيست ، بلكه خواننده بايد بتواند با شهري كه نويسنده از آن شخن مي گويد ارتباط برقرار كند وپل استر توانسته است كه اين شهر رابراي خواننده مجسم كند . اين اتفاق درهمه ي رمان ها نمي افتد؛ خيلي از فضاهاي داستاني هستند كه اگر شهر محل اتفاق داستان را عوض كنيد هيچ اتفاقي نمي افتد اما نيويورك در آثار استر حكم شخصيت را پيدا كرده است.

لولاچي درباره ي زاويه ديد كتاب دركل اثر، همچنين درباره ي فصول آخركتاب گفت : موضوع اين است كه استريك نويسنده ي پست مدرن است وبا قوانين مدرنيسم وياحتي قوانين بعد از آن نمي توان آثار اورا مورد نقد وقضاوت قرارداد . نمي توان باقانون رئاليسم كارهاي استر رانقد كرد.

وي درپاسخ به اين سوال كه آيا نبايد زاويه ي ديد از يك منطق دروني تبعيت كند ؟ گفت : چرا بايد اين گونه باشد ؟ مگر درجهان واقعي ، منطق دروني وجود دارد كه حالا بخواهيم در جهان داستان دنبال آن بگرديم ؟ ، البته اين ادعاي پست مدرن ها است . اصلا پست مدرنيست همه حرفش اين است كه هيچ قائده وقانوني در داستان حاكم نيست . اگر در ده فصل اوليه اثر زاويه ديد خيلي رئال است براي اين است كه خواننده را تاپايان كتاب بكشاند ، استر با سوم شخص مفرد روايت را شروع مي كند ودر ده فصل ادامه مي دهد ودر دو فصل آخر كتاب ، با خواننده حرف مي زند .

گقتني است كتاب « شهر شيشه اي» دومين جلد از مجموعه سه گانه ي نيويورك است كه نشر افق نسبت به انتشارآن اقدام كرده است .