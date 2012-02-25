امیدهای هواداران نساجی برای صعود به لیگ برتر افزایش یافت

سید مجید محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته های باقیمانده تا پایان رقابتها تلاش خواهیم کرد روحیه جنگندگیفعلی تیم را حفظ کنیم و با ادامه روند پیروزی های تیم، به رده های بالاتر جدول رده بندی صعود کنیم.

وی بیان داشت : شکست های متوالی نساجی در سال های گذشته مقابل برق شیراز که با ایجاد حاشیه های فراوانی توسط بازیکنان و هواداران این تیم همراه بود ، انگیزه های بازیکنان را در دیدار روز گذشته افزایش داده بود و موجب رقم خوردن پیروزی نتیجه سه بر صفر روز گذشه تیم نساجی شد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران افزود: بدون تردید با کسب پیروزی روز گذشته ، توجه بیشتری از طرف دیگرتیم ها معطوف نساجی خواهد شد و با این شرایط ، در بازی های سخت و سرنوشت ساز هفته های پایانی ، در انتظار حمایت بیشتر از طرف هواداران هستیم.

محمدیان ادامه داد : کسب این پیروزی ، انتظارات هواداران را در هفته های پایانی لیگ افزایش داده است که تلاش خواهیم کرد با فراهم کردن شرایط مناسب و لازم ، زمینه کسب موفقیت های بیشتر تیم و جلب رضایت هواداران را فراهم کنیم.

تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته بیشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور روز جمعه در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر میهمان خود تیم برق شیراز را با نتیجه سه بر صفر شکست داد و با 28 امتیاز به رده ششم جدول رده بندی گروه دوم این رقابتها صعود کرد .