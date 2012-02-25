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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۸

کردستانی مطرح کرد:

جایگاه برتر مصالح معنوی در انقلاب اسلامی ایران

شهریار - خبرگزاری مهر: استاد علوم سیاسی دانشگاه شهریار گفت: کسانی که به اسلام علاقه دارند و طرفدار انقلاب هستند، برای مصالح معنوی اهمیت ویژه ای قائلند و معتقدند که انگیزه اصلی تحقق انقلاب حفظ منافع معنوی بود و در سایه اسلام مصالح مادی در دراز مدت تامین خواهد شد.

محمدرضا کردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در انقلاب اسلامی ایران، ملاک و معیار، اعتبار قانون، خواست مردم است، افزود: انقلاب اسلامی ایران براساس و خواست مردم مسلمان این کشور تشکیل شد و با توجه به معیارهای معنوی این مردم آنچه از اهمیت برخوردار است، جایگاه مصالح معنوی بر مصالح دیگر است.

وی افزود: راه تحقق عینی خواست مردم انتخاب نمایندگان مجلس است که بر اساس نیاز و خواست مردم قانون وضع می کنند و معیار برای آنان اعتبار قانون است و معتقدند هرچه خداوند به آنان دستور داده معتبر است و قانون تلقی می شود.

این استان دانشگاه گفت: قانونی بهترین و برترین قانون است که زمینه تکامل مادی و معنوی انسانه را فراهم کند و در حوزه اندیشه بشر و گرایش هایش، مهمترین بعد وجودی انسان بعد روحی و معنوی و الهی اوست و ما نمی توانیم در قانون پشتوانه ای را برای تامین مصالح و حفظ آن در نظر نگیریم.

کردستانی اظهار داشت: در انتخابات افرادی واجد شرایط شناخته می شوند که باید هم به مصالح مادی و هم به مصالح معنوی انسانها آگاهی داشته باشند و منافع فردی و گروهی را مقدم به منافع جامعه نکنند.

وی بیان کرد: قوانین حکومت اسلامی و کارگزاران آن باید در چارچوبهای دین و بر مبنای آن باشد و ملزم و معتقد به جایگاه برتر مصالح معنوی در کشور اسلامی ایران باشند.

کد مطلب 1543071

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