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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

جعفری:

438 هزار راس دام در ریگان علیه بیماری آبله مایه کوبی شدند

438 هزار راس دام در ریگان علیه بیماری آبله مایه کوبی شدند

ریگان - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه دامپزشکی ریگان از مایه کوبی 438 هزار راس دام علیه بیماری آبله در ریگان طی سال جاری خبر داد.

حجت الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیماری آبله گوسفند و بز یکی از مهمترین بیماریهای دام سبک تلقی می شود که توسط ویروس پاکس رخ می دهد.

جعفری با اشاره به مسری بودن بیماری مذکور گفت: از جمله علائم بیماری آبله می توان به ضایعات جلدی و کم اشتهایی در دام اشاره کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر رعایت ضوابط قرنطینه ای و کنترل ورود و خروج دام، انجام واکسناسیون به موقع دام نیز در کنترل و پیشگیری از این بیماری موثر است.

جعفری تصریح کرد: این شبکه از ابتدای سال جاری تاکنون اقدام به واکسیناسیون 228 هزار و 847 راس گوسفند و 209 هزار و 80 راس بز کرده است.

وی همچنین با بیان اینکه تا کنون هیچ گونه علائمی از بیماری مشمشه در شهرستان ریگان مشاهده نشده است افزود: مشمشه یک بیماری باکتریایی دام تلقی میشود این بیماری موجب در گیری سیستم تنفسی اسب سانان شده و با بروز زخم و ترشحات چرکی و ضایعات پوستی همراه است.

جعفری گفت: یکی از راه های تشخیص این بیماری انجام تست مالئیناسیون است که در ناحیه پلک اسب انجام میشود.

مدیر شبکه دامپزشکی ریگان ابراز داشت: شبکه دامپزشکی شهرستان ریگان از ابتدای سال جاری تاکنون اقدام به انجام تست 79 راس اسب سانان کرده است و هیچ نمونه ای از این بیماری در شهرستان تاکنون مشاهده نشده است.

وی گفت: انجام تست مالئیناسیون، رعایت اصول قرنطینه ای، کنترل ورود و خروج دام به اسب داریها و انجام هماهنگی لازم و اخذ مجوز حمل بهداشتی دام از دامپزشکی از مهمترین اصول مراقبت و کنترل این بیماری است.

کد مطلب 1543074

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