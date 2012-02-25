438 هزار راس دام در ریگان علیه بیماری آبله مایه کوبی شدند

حجت الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیماری آبله گوسفند و بز یکی از مهمترین بیماریهای دام سبک تلقی می شود که توسط ویروس پاکس رخ می دهد.

جعفری با اشاره به مسری بودن بیماری مذکور گفت: از جمله علائم بیماری آبله می توان به ضایعات جلدی و کم اشتهایی در دام اشاره کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر رعایت ضوابط قرنطینه ای و کنترل ورود و خروج دام، انجام واکسناسیون به موقع دام نیز در کنترل و پیشگیری از این بیماری موثر است.

جعفری تصریح کرد: این شبکه از ابتدای سال جاری تاکنون اقدام به واکسیناسیون 228 هزار و 847 راس گوسفند و 209 هزار و 80 راس بز کرده است.

وی همچنین با بیان اینکه تا کنون هیچ گونه علائمی از بیماری مشمشه در شهرستان ریگان مشاهده نشده است افزود: مشمشه یک بیماری باکتریایی دام تلقی میشود این بیماری موجب در گیری سیستم تنفسی اسب سانان شده و با بروز زخم و ترشحات چرکی و ضایعات پوستی همراه است.

جعفری گفت: یکی از راه های تشخیص این بیماری انجام تست مالئیناسیون است که در ناحیه پلک اسب انجام میشود.

مدیر شبکه دامپزشکی ریگان ابراز داشت: شبکه دامپزشکی شهرستان ریگان از ابتدای سال جاری تاکنون اقدام به انجام تست 79 راس اسب سانان کرده است و هیچ نمونه ای از این بیماری در شهرستان تاکنون مشاهده نشده است.

وی گفت: انجام تست مالئیناسیون، رعایت اصول قرنطینه ای، کنترل ورود و خروج دام به اسب داریها و انجام هماهنگی لازم و اخذ مجوز حمل بهداشتی دام از دامپزشکی از مهمترین اصول مراقبت و کنترل این بیماری است.