حمایت جامعه مدرسین از لاریجانی و آشتیانی

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه جامعه مدرسین خطاب به مردم فهیم و قدرشناس استان قم آمده است: ضمن تشکر از بذل محبت و پی‌گیری‌های مجدانه شما مردم وفادار و انقلابی استان قم، نسبت به نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با احترام به تمامی کاندیداهای محترم بدین وسیله آقایان حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدرضا آشتیانی و جناب مستطاب دکتر علی لاریجانی را جهت تصدی امر خطیر نمایندگی استان قم و آستانه مقدسة کریمه اهل بیت (سلام الله علیها) به شما مردم شریف معرفی می‌نمائیم.



لاریجانی هم اکنون رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قم در خانه ملت است.