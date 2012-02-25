  1. استانها
  2. قم
۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

برای نمایندگی قم صورت گرفت/

حمایت جامعه مدرسین از لاریجانی و آشتیانی

حمایت جامعه مدرسین از لاریجانی و آشتیانی

قم - خبرگزاری مهر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای لاریجانی و آشتیانی را برای تصدی نمایندگی استان قم در مجلس معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه جامعه مدرسین خطاب به مردم فهیم و قدرشناس استان قم آمده است: ضمن تشکر از بذل محبت و پی‌گیری‌های مجدانه شما مردم وفادار و انقلابی استان قم، نسبت به نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با احترام به تمامی کاندیداهای محترم بدین وسیله آقایان حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدرضا آشتیانی و جناب مستطاب دکتر علی لاریجانی را جهت تصدی امر خطیر نمایندگی استان قم و آستانه مقدسة کریمه اهل بیت (سلام الله علیها) به شما مردم شریف معرفی می‌نمائیم.
 
لاریجانی هم اکنون رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قم در خانه ملت است.

کد مطلب 1543075

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها