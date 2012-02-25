به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی بنایی قبل از ظهر شنبه در نشستی با حضور جمعی از فعالان سازمان‌های مردم نهاد تشکل‌های دانشجویی و جوانان استان قم اظهار داشت: فرم‌های ویژه این طرح آماده است و شهروندان می‌توانند به عنوان مشاور نماینده مردم قم آن را تکمیل و ارائه کنند.



وی ادامه داد: امروز آنچه که پیشرفت کشور را تضمین می‌کند بهره‌مندی از نظرات کارشناسانه و عملیاتی کردن آنهاست.



وی گفت: قم به عنوان پیشانی کشور و از شهرهایی است که مورد تاکید و علاقه مقام معظم رهبری است و این شهر باید به دست شهروندان بومی و دلسوز خود آباد شود.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با یادآوری این مطلب که سفر مقام معظم رهبری هزار و 400 میلیارد تومان برای قم دستاورد داشته است، افزود: یکی از کارهای بسیار مهمی که در راستای پیگیری مصوبات سفر مقام معظم رهبری انجام شده است تشکیل کارگروه ویژه‌ای با 11 کمیته بوده که ایجاد این کارگروه و پیگیری مصوبات سفر کارنامه درخشانی برای قم محسوب می‌شود.



حجت‌الاسلام بنایی افزود: بر اساس مصوبات سفر مقام معظم رهبری و برآیند اتاق فکری که تشکیل شده است در بخش آب رسانی، IT، گردشگری، فرش، معماری، اشتغال و... تمرکز ویژه‌ای داریم.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مردم قم شیرینی سفر رهبری به قم را با جان و دل لمس می‌کنند، اظهار داشت: وجب به وجب این شهر مقدس متعلق به همه مردم قم است و باید هیچ جای معیوب و مخروبه در شهر مشاهده نشود.



انتقاد از بلاتکلیفی برخی مصوبات سفر رئیس جمهور



عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی برخی طرح‌های بزرگ مصوب در سفر رئیس جمهور به قم گفت: نمونه بارز این طرح‌های نیمه کاره و بلاتکلیف، ایجاد شهرک IT قم است که بعد از 6 سال از سفر نخست رئیس جمهور به قم روی زمین مانده است.



حجت‌الاسلام بنایی با بیان اینکه قم بعد از سال 86 به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است، اظهار داشت: شهر قم به عنوان نخستین و یگانه شهری است که از لحاظ گاز شهری و انشعابات آن به رشد 100 در صدی رسیده و جایی نداریم که از نعمت گاز بی‌بهره باشد.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس انتخاب لاریجانی از حوزه انتخابیه قم را نعمت بزرگی برای مردم این استان قلمداد کرد و گفت: در مجلس هفتم وقتی درخواستی از قم به رئیس مجلس ارائه می‌شد آن گونه که باید مورد بررسی قرار نمی‌گرفت اما در دوره ریاست لاریجانی کارهای بزرگی در قم به سرانجام رسید.



وی با بیان اینکه هوشیاری مراجع تقلید در دعوت از لاریجانی به پذیرش نمایندگی قم برکات زیادی را نصیب ما کرده است، افزود: از زمان ریاست لاریجانی در مجلس هشتم، ایشان شبانه روزی به درخواست‌های کوچک و بزرگ مردم قم رسیدگی می‌کند.

