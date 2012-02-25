تعیین تکلیف مربیان حق التدریس فنی و حرفه ای/ تعیین وضعیت سالانه هزار مربی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین حاجلو ظهر شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با اشاره به میزان آموزش سالانه مراکز فنی و حرفه ای اظهار داشت: سالانه بیش از سه میلیون نفر در مراکز فنی و حرفه ای کشور آموزش می بینند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 800 مرکز ثابت و سیار دولتی فنی و حرفه ای در کشور وجود دارد، بیان داشت: این تعداد یک سوم مراکز فنی و حرفه ای کشور را به خود اختصاص داده است.

مشاور رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور یادآور شد: همچنین دو سوم مراکز فنی و حرفه ای موجود در کشور مربوط به بخش خصوصی است.

حاجلو یادآور شد: این مراکز فنی و حرفه ای در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات آموزش های لازم را در رشته های مختلف ارائه می دهند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دو هزار و 58 رشته استاندارد شغل در کشور ارائه می شود، بیان داشت: از این تعداد رشته بیش از یک هزار و 58 شغل توسط مراکز فنی و حرفه ای آموزش داده می شود.

مشاور رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور با اشاره به تعیین تکلیف مربیان حق التدریس مراکز فنی و حرفه ای کشور عنوان کرد: در حال حاضر شش هزار و 161 مربی حق التدریس در این مراکز مشغول به کار هستند.

حاجلو ادامه داد: سالانه یک هزار نفر از این مربیان حق التدریس در کشور تبدیل وضعیت خواهند شد.

مشاور رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال 91 یک هزار نفر از مربیان حق التدریس مراکز فنی و حرفه ای کشور تبدیل وضعیت شوند.

حاجلو همچنین با اشاره به تحصیل بیش از 470 هزار نفر دانشجو در دانشگاههای علمی کاربردی زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای عنوان کرد: این تعداد دانشجو در 888 مرکز علمی کاربردی مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه ای کشور به دنبال این است که در هر وزارتخانه یک مرکز علمی کاربردی راه اندازی کند، ادامه داد: همچنین یکی دیگر از برنامه های این سازمان طی برنامه پنجم توسعه راه اندازی 1500 مرکز آموزشی و پذیرش 900 هزار دانشجو در این دانشگاهها است.