بارش برف به تاسیسات آبرسانی 17 روستای ساری خسارت زد

محمد خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت بر اثر بارش برف و باران و رانش زمین تاسیسات آبرسانی روستایی مجتمع محمدآباد، مجتمع هولار و مجتمع پاشاکلا آسیب دید و موجب قطعی آب شرب اهالی 17 روستای این منطقه شده است.

وی افزود: بر اثر طغیان شدید رودخانه شیرین رود، بخشی از مسیر خط انتقال مجتمع محمدآباد تخریب و آب شرب اهالی هشت روستا با 2397 نفر جمعیت قطع شد.

وی ادامه داد: رانش زمین در مسیر خطوط انتقال آب مجتمع هولار موجب وارد آمدن خسارات و قطعی آب شرب جمعیت هزار و 544 نفری چهار روستای تحت پوشش این مجتمع شده است.

مدیر آبفار ساری از قطعی برق در مجتمع پاشاکلا و در پی آن قطعی آب آشامیدنی اهالی پنج روستا با هزار و 744 نفر جمعیت خبر داد و افزود: با تلاش اکیپ سیار آبفار ساری آب شرب 17 روستا تحت پوشش مجتمع های مذکور وصل شده است.

خلیلی اظهار داشت: بر اثر شدت سرما و برودت هوا بسیاری از شیر فلکه ها و بخشی از تاسیسات آبرسانی روستایی در مناطق سردسیر و کوهستانی آسیب دید که با تلاش اکیپ سیار امور آب و فاضلاب روستایی ساری تعویض شد.