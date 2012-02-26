اخلاق، فتوت و مردانگی لازمه ورزش است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی شنبه در دیدار با رئیس فدراسیون وزنه برداری ایران ضمن تاکید بر اینکه، توکل به خدا و توسل به آل الله رمز موفقیت رضازاده است، افزود: قهرمانی و مدال آوری برای هر ورزشکار دارای اهمیت است و آنچه که باعث محبوبیت شخصیتی مثل حسین رضازاده می شود توکل به ائمه اطهار(ع) است.

وی با اشاره به اینکه حسین رضا زاده پس از مرحوم غلامرضا تختی یکی از تاثیرگذارترین ورزشکاران کشور بوده است گفت: افتخار آفرینی های رضازاده و تختی در تاریخ ایران ثبت و در ذهن مردم این سرزمین ماندگار است.

مقام عالی دولت در استان سمنان توکل و تاسی انسان و خصوصا ورزشکاران را به آل الله را یک الگوی نیک ایرانی اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: همه جوانان و ورزشکاران باید از این راه و منش پیروی کنند.

رهی ضمن اعلام مساعدت خود برای ایجاد یک خانه وزنه برداری در خور شان این استان گفت: تمام تلاش خود را جهت تاسیس خانه وزنه برداری بکار خواهم برد.

رهی رشد و توسعه ورزش وزنه برداری استان را با راه اندازی خانه وزنه برداری مثبت ارزیابی کرد.