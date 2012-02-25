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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

کی پور:

وظیفه مجریان انتخابات اعتمادسازی است

وظیفه مجریان انتخابات اعتمادسازی است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول گفت: وظیفه ما به عنوان مجری انتخابات، اعتماد سازی مردم و اولویت سیاست ما حضور حداکثری مردم در انتخابات است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور ظهر شنبه در نشست کمیته اعضای انتخابات فرمانداری شهرستان افزود: انتخابات یک اعلام حضور از طرف مردم برای پشتیبانی از نظام است.

وی اظهار داشت: مردم بزرگوار ما در مقاطع حساس و درمناسبتهای گوناگون هر جا احساس کردند که نظام از طرف دشمن تهدید شده است باحضور میلیونی به حمایت ازنظام برخاستند.

کی پور گفت: امروز باتوجه به حساسیت زمانی این حضور در انتخابات مجلس نهم پررنگ تر خواهد بود.

این جلسه درخصوص برگزاری بهتر انتخابات برگزار شد.

علی آباد تنها حوزه انتخابیه تمام رایانه ای در گلستان است.
کد مطلب 1543089

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