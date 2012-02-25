تخلفات کاندیدا در اعطای اعتبارنامه نمایندگی موثر است

حجت الاسلام محمد حسین روحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تخلفات انتخاباتی از سوی کاندیدا گفت: عملکرد کاندیدا لحظه به لحظه بررسی شده و تخلفات انتخاباتی آنها در پرونده آنها ثبت و به شورای نگهبان ارجاع می شود.

وی گفت: کاندیدا بعد از اخذ رای و ورود به مجلس مجدد مورد بررسی صلاحیت قرار گرفته و پرونده عملکردی آنها مجدد بررسی می شود، در صورت تخلف بارز و تکرار تخلف شورای نگهبان صلاحیت آنها را رد کرده و به آنها اعتبارنامه نمی دهد.

وی افزود: در این شرایط کاندیدا اجازه ورود به خانه ملت را نداشته و انتخابات میان دوره ای برگزار می شود تا فرد جدید و اصلحی به عنوان نماینده جایگزین شود.

وی تصریح کرد: بیشترین تخلفات انتخابات در حوزه انتخابیه کرج مربوط به تبلیغات زودهنگام و یا تبلیغ خارج از چهارچوب قانون بوده که برخی از آنها که تعرض به حقوق دیگران شناخته شده به دستگاههای قضائی ارجاع شده است.

حجت الاسلامی روحی گفت: کاندیدا باید علاوه بر عملکرد خود مواظب عملکرد مسئولان ستاد خود و همچنین هواداران خود نیز باشند زیرا هرگونه تخلفی تبعاتی برای خود آنها داشته و با انها برخورد می شود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در شهرستان کرج گفت: همه نهادهای مسئول باید با متخلفان تبلیغاتی برخورد کنند و در این میان وظیفه نیروی انتظامی سنگین تر از بقیه خواهد بود.