ساخت و ساز موقوفات مازندران در سال 91 شتاب می گیرد

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 91 نمایشگاه بزرگی برای تمامی موقوفات که به صورت مخروبه هستند و نیاز به ساخت و ساز دارند، برپا خواهد شد.

وی افزود: با دعوت از سرمایه گذاران و پیمانکاران تمامی این موقوفات در یک روز به مناقصه گذاشته خواهد شد و امیدواریم با این حرکت در سال آینده شاهد شتاب بیشتر در ساخت و ساز موقوفات در استان باشیم.

سهرابی با اشاره به بروز مشکلات تراکم زمینهای اوقافی در بافتهای فرسوده در شهرهای استان افزود: تراکم در بافت فرسوده مشکلاتی را برای شهرداریها بوجود آورده است.

وی بیان داشت: طی هماهنگی با مدیر کل دفتر امور شهرداریها و شوراهای استانداری مازندران برای سال آینده به گونه ای عمل می شود که اینگونه مشکلات وجود نخواهد داشت و هیچگونه تغییری در تراکم پیدا نمی شود ولی کارها آسانتر خواهد شد.