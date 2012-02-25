به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل جمال‌پور با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی این جشنواره گفت: جشنواره ربع رشیدی بعد از انجام مقدمات و پیگیریهای لازم در سالهای آتی به صورت کشوری و بین‌المللی در تبریز برگزار خواهد شد.



وی همچنین از تهیه و تدوین اساسنامه پیشنهادی این جشنواره توسط دفتر آموزش و پژوهش استانداری خبر داد و افزود: نسخه‌هایی از این اساسنامه جهت بررسی و دریافت نظرات کارشناسی به نخبگان استان و کشور ارسال شده است.



جمال‌پور با بیان اینکه فناوریهای نوین محور جشنواره ربع رشیدی است اظهار داشت: اساسنامه این جشنواره بعد از اخذ نظرات کارشناسان و نخبگان، برای تصویب نهایی و اخذ مجوزهای لازم به مبادی ذیربط از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم خواهد شد.



ربع‌رشیدی شهر دانشگاهی در زمان غازان‌خان ایلخانی است که توسط وزیر وی به نام خواجه رشید‌الدین فضل‌الله همدانی در سال 700 هجری قمری در شمال‌شرق باروی شهر تبریز در محله رشیدیه ساخته شده است.



محله رشیدیه یا رشیدآباد دارای سه بخش ربع‌رشیدی، ربذ و شهرستان بوده ‌‌است، شهرستان شامل باغات و نهرهای شهر می‌شده، ربذ محله مسکونی و بناهای عام المنفعه مثل مسجد، حمام، بازار و... بوده 10 و ربع‌رشیدی محل بناهای دانشگاهی، مسجد زمستانه و تابستانه و حوزه‌های علوم اسلامی می‌شده است که دانشکده پزشکی، کتابخانه بسیاری بزرگی و مقبره خود خواجه رشید که از آن به جفت گنبد سلطانیه نام برده می‌شود، در آن وجود داشت.