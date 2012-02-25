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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

قدیمی:

کم آبی کودک در صورت شدید شدن و عدم رسیدگی منجر به مرگ می شود

کم آبی کودک در صورت شدید شدن و عدم رسیدگی منجر به مرگ می شود

یاسوج- خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی کهگیلویه و بویر احمد گفت: اگر کودکی دچار اسهال و استفراغ شدید شد و علائمی چون بی حالی و بی قراری و گودی زیر چشم، کم شدن ادرار و... داشت از عوارض کم آبی است که عدم رسیدگی به آن منجر به مرگ می شود.

عبدالکریم قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: والدین به محض مشاهده این علائم در کودک خود بلافاصله به بخش اطفال بیمارستان مراجعه کنند تا جلوی پیشرفت بیماری و رسیدن کودک به مرز خطرناک بیماری گرفته شود و کودک دچار کم‌آبی شدید نشود زیرا این موضوع در صورت شدید شدن منجر به مرگ کودک می‌شود.

وی بیان داشت: وقتی یک کودک با حرص و ولع حاضر نیست سینه مادر را ول کند این به منزله کم آبی هشدار دهنده در کودک است ونشان میدهد که کودک در مرحله خطرناکی قرار گرفته ونیاز به مراقبت خاص دارد.

این فوق تخصص اطفال تاکید کرد: اگر کودکی دچار اسهال و استفراغ وسپس بی‌حالی یا بی‌قراری و یا استفراغ مکرر شد به منزله این است که آب بدن کودک تحلیل رفته و بیمار نیاز فوری به بستری شدن دارد.

وی عنوان کرد: کودکی که دچار کم ‌آبی می شود، املاح بدنش کم و زیاد شده و این برای کودک خطرناک است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، مصرف قرص و شربت را در این بیماری لازم ندانست و تصریح کرد: بستری شدن و استفاده از پودر ORSدر کنار استفاده از رژیم غذایی مناسب در این بیماران توصیه می‌شود.

قدیمی تاکید کرد: مادران به هیچ وجه شیر دادن را به فرزندان خود قطع نکنند زیرا شیر مادر یک نعمت خدادادی است که مصرف آن برای کودکان بسیارمهم و مفید است.

وی منظور از کم آبی را کاهش املاح ضروری بدن در خون دانست و اضافه کرد: این کم آبی با آب معمولی برطرف نمی‌شود که در این زمینه مصرف ماست، آب میوه طبیعی، سوپ و فرنی برای این بیماران توصیه می شود.

کد مطلب 1543096

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