آخرین وضعیت تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز روز سوم، تبلیغات نامزدها نیز افزایش یافته و البته این درحالی است که میزان تخلف نیز درکنار تبلیغات افزایش بیشتری داشته است به گونه ای که برای یکی از روسای ستادهای تبلیغاتی حکم جلب صادر شد.

بنا بر اعلام مسئولین امر شهرستان کرج فضای انتخاباتی پر تخلف را در این سه روز شاهدبوده که این امر صدای اعتراض برخی مسئولان را بلند کرده است.

350 مورد تخلف تبلیغاتی در کرج صورت گرفته و پنج مورد به دستگاههای قضائی ارجاع شده است.

شعار برخی از کاندیداهای انتخاباتی نیز از این قرار است، محمد جواد کولیوند- با خدمت صادقانه به اعتماد شما وفادار می مانم،فاطمه اسکندری- درایت، صداقت، از محرومان حمایت، علی شیرین زاد- اخلاق، ولایت، خدمت، ابراهیم رضاپور- ساده زیست و دردآشنا، علیمردانی- حضور منظم، آگاهانه،مطالعه شده و موثر در مجلس بوده است.

هنوز برخی از کاندیداها تبلیغات خود را شروع و یا به نفع دیگری کناره گیری نکرده اند.