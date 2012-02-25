نیروهای اصولگرا فرهنگ محورند/ گفتمان جریان انحرافی مذاکره با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین الله کرم به بررسی دو جریان اصولگرا و غیر اصولگرا در ابتدای انقلاب اشاره کرد و افزود: ابتدای انقلاب رقابت گروههای اصولگرا و غیر اصولگرا در چارچوب نیروهای طرفدارخط امام و نیروهای طرفدار به اصطلاح نهضت آزادی بود.

وی اظهارداشت: غیر اصولگراها مسیر با غرب را فعال و حرکت گام به گام را مطرح و در جنگ ایران و عراق معتقد بودند که باید به سازش بپردازند گرچه این سازش هزینه های نیز داشته باشد.

رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله کشور گفت: جریان غیر اصولگرا به رهبری نهضت آزادی در ابتدای انقلاب به حمایت گروههای مخالف با امام و انقلاب می پردازد.

وی افزود: این جریان اقتصاد و سیاست را پایه می داند البته بیشتر اقتصاد پایه هستند، وقتی اقتصاد را مطرح می کنند فرهنگ و سیاست را رو بنا قرار می دهند.

الله کرم در ادامه به مقایسه دیدگاههای جریان اصولگرا و غیر اصولگرا در سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و مسائل فرهنگی اشاره کرد و اظهارداشت: جریان غیر اصولگرا در سیاست داخلی معتقد به پوپولیسم است.

وی گفت: مفهوم پوپولیسم یعنی مردم فریبی که از طریق حزب و... صورت می گیرد مثل کارگزاران، مشارکت و غیره در زمان انتخابات با هدف رای گرفتن از مردم شکل می گیرند بعد مردم را رها و به مسائل خود می پردازند دیگر به خواسته های مردم توجهی ندارند.

رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله کشور به مردم فریبی با ساختار غیر دولتی ( NGO ) اشاره کرد و گفت: کارکرد این ان جی او ها همانند احزاب انتخاباتی است اما با گروههای کوچکتر، بصورت گسترده تر هستند و مسئولیت این گروهها نیز آوردن مردم در انتخابات است.

الله کرم با بیان اینکه احزاب انتخاباتی نمی تواند زیربنای واقعی داشته باشد، افزود: کارکرد اینگونه احزاب در حد خواست عمومی صاحبان قدرت است.

وی اظهارداشت: جریان غیراصولگرا در دولت با سه نحوه جذب مردم در سیاست داخلی از قبیل پوپولیسم تحزب گرا، انجوگرا و هیجانی مواجه است.

الله کرم اظهارداشت: دولت هاشمی رفسنجانی، دولت سید محمد خاتمی و دولت محمود احمدی نژاد به ترتیب با پوپولیسم حزب گرا، انجوگرا و هیجانی و احساسی رو به رو بوده است.

وی همچنین به پوپولیسم هیجانی و احساسی اشاره کرد و گفت: جریان انحرافی نفوذی در دولت تلاش می کند در چارچوب پرداخت یارانه ها مردم را در راستای خود قرار دهد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود: در مجموع جریان غیر اصولگرا با سه نحوه جذب مردم در سیاست داخلی از قبیل پوپولیسم تحزب گرا، انجوگرا و هیجانی مواجه است.

الله کرم ادامه داد: جریان اصولگرا در عرصه سیاست داخلی معتقدند گروههای مرجع از قبیل مساجد، هیئتهای مذهبی، دانشگاه اسلامی، بسیج، حوزه، بازار، کسبه و غیره باید مورد توجه باشند.

وی گفت: در سیاست خارجی جریانهای غیر اصولگرا همواره در صدد ارتباط با آمریکا بوده است.

رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله کشور با بیان اینکه در سیاست خارجی باید به دنبال تهدیدزدایی بود نه مذاکره افزود: متاسفانه حلقه انحرافی در دولت به دنبال نوعی گفتمان مذاکره با آمریکاست.

وی اظهارداشت: جریان انحرافی بر این باورند؛ اکنون ایران در موضع برتر قرار دارد باراک اوباما، گورباچف آمریکاست، باید مذاکره کرد و این مذاکره منافع کشور را تامین می کند.

الله کرم تاکید کرد: منافع جمهوری اسلامی ایران از ابتدا در گفتگو با اشتغالگر جنایتکار حاکم بر آمریکا نبوده است، جنایتکار باید محاکمه شود نباید با آنها گفتگو کرد.

وی گفت: اصولگرا چون فرهنگ پایه است تن به مذاکره نمی دهد اما جریان غیر اصولگرا همواره به دنبال مذاکره، گفتمان و گفتگو بوده است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود: اصولگرا مرجع پایه و غیر اصوگرا تحزب گرا، انجوگرا و پوپولیسم هیجانی است.

وی همچنین به تفاوت اصولگرا و غیر اصولگرا در مسئله اقتصاد اشاره کرد و گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون ریشه اقتصاد در ایران غربی بوده است، در زمان نخست وزیری میر حسین موسوی نوعی نگرش اقتصاد سوسیالیستی، در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اقتصاد لیبرالیستی در کشور حاکم بوده است.

الله کرم افزود: در دوره نخست ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی رویکرد دخالت دولت در اقتصاد است و در دوره دوم آزاد سازی قیمتهاست.

وی اظهارداشت: در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی رویکرد دولت به کلی آزاد سازی قیمتهاست.

رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله کشور گفت: در دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رویکرد دخالت دولت در اقتصاد و در دوره دوم آزاد سازی قیمتهاست.

وی اظهارداشت: آزاد سازی قیمتها در دولت احمدی نژاد با دولتهای قبلی در پرداخت یارانه هاست که به تدریج این یارانه حذف خواهد شد.

الله کرم ادامه داد: گرچه پرداخت یارانه فرصت نفس کشیدن به طبقات پایین جامعه را می دهد اما در آینده یارانه از این طبقات گرفته و به سمت آزاد سازی قیمتها سوق پیدا می کند.

وی گفت: اصولگرا که فرهنگ پایه است نباید به بانک، بورس، اوراق مشارکت تن داد چون قبله همه اینها وال استریت است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود: جریان اصولگرا اقتصاد را پایه نمی داند بلکه قائل به اقتصاد معطوف به آخرت است.

وی همچنین بر لزوم توسعه صندوقهای قرض الحسنه از سوی دولت برای توانمندسازی مردم در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: جریان غیراصولگرا در اقتصاد سرمایه محور، در سیاست خارجی طرفدارغرب و درفرهنگ به بازتولید ارزشهای دینی نمی پردازند.