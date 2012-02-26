مردم به افراد شایسته تر و آگاه تر به قوانین رای می دهند

استاد دانشگاه علوم سیاسی رباط کریم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حق حاکمیت فردی و ملی در طول حاکمیت خداست و حاکمیت ملی یعنی هر ملتی روی پای خود بایستد و دیگران نباید بر او قیمومیت کنند.

حسن شفیعی گفت: مردم در ساختار حکومت و تصمیمات حکومتی از نظر تئوری و مشروعیت خود بررسی می کنند که چه کسی برای وضع و اجرای قوانین شایسته تر است.

وی ادامه داد: حق حاکمیت فردی و ملی در طول حاکمیت خداست، حاکمیت از آن خداست و در طول آن کسی که خداوند به او اجازه حاکمیت داده است، حق حاکمیت دارد.

شفیعی با اشاره به چارچوبهای تعیین شده در قوانین اسلام عنوان کرد: قوانین و چارت حکومتی در اسلام تبیین و تعین شده و این چارچوب مبنا و تعیین کننده حکومت است.

این استاد دانشگاه افزود: قوانین الهی ثابت و همیشگی است و چارچوبهایی برای قوانین متغیر از طرف خداوند برای تشخیص صلاحیت قوانین متغیر است.