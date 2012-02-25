به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تشدید تحریم‌های خصمانه غرب علیه ایران و اقدام مقابله به مثل کشورمان در قطع صادرات نفت به دو کشور اروپایی، بهای نفت خام سبک و سنگین ایران نسبت به هفته گذشته حدود 2 دلار به ازای هر بشکه افزایش یافته است.

آخرین گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که در مبادلات اخیر بهای نفت خام سبک ایران در بازار آسیا با افزایشی حدود دو دلار به 122 دلار و 17 سنت افزایش یافته است.

همچنین قیمت نفت خام سبک ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 120دلار و پنج سنت، 118 دلار و 17 سنت و 119 دلار و 82 سنت افزایش یافته است.

در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است به طوری‌که قیمت نفت خام سنگین ایران برای نخستین بار در سالجاری میلادی از مرز 120 دلار عبور کرده و با بهای 120 دلار و 65 سنت به مشتریان آسیایی فروخته شده است.

همچنین قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 118 دلار و 56 سنت، 116 دلار و 72 سنت و 118 دلار و 32 سنت افزایش یافته است.

در مجموع از ابتدای فوریه سال 2012 میلادی تاکنون متوسط قیمت نفت خام سبک ایران به 116 دلار و 17 سنت و بهای نفت خام سنگین ایران به 114 دلار و 62 سنت افزایش یافته است.

به گزارش مهر، هفته گذشته برای نخستین بار در سال 2012 میلادی قیمت نفت در معاملات بازارهای جهانی به بیش از 126 دلار رسید که این رقم از زمان تصویب تحریم نفتی ایران توسط اروپا 20 دلار بیشتر است.