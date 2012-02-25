به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از دست اندرکاران نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران صبح امروز شنبه 6 اسفند با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد.

شجاعی: هفته کتاب یکی از مردمی‌ترین برنامه‌های حوزه فرهنگ است

در این برنامه علی شجاعی صائین مدیرعامل موسسه خانه کتاب، هفته کتاب را یکی از مردمی‌ترین برنامه‌های حوزه فرهنگ دانست و حضور صمیمانه بدنه صنعت نشر و دست‌اندرکاران سازمان‌های مختلف فرهنگ را در ستاد هفته کتاب، یکی از ویژگیهای آن برشمرد.

وی با بیان اینکه موسسه خانه کتاب تلاش کرده بستر لازم را برای اجرای برنامه‌های هفته کتاب فراهم کند، گفت: قطعاً یک هفته جوابگوی این میزان علاقه و فعالیت نیست و ما باید برای شروع زودتر برنامه‌های هفته کتاب و انعکاس مطلوب آن در رسانه‌ها بکوشیم.

قبادی: جای اصناف در برنامه‌های هفته کتاب خالی است

حمید قبادی مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزیر ارشاد هم در این برنامه یکی از نقص‌های جدی هفته کتاب را عدم مشارکت اصناف در برنامه‌های آن دانست و گفت: اگر بتوانیم با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی مجامع صنفی، همکاری اصناف را هم در این مناسبت داشته باشیم، بستر خوبی برای رفتن برنامه‌های هفته کتاب به محفل‌های مردمی فراهم می‌شود.

بهمن دری رئیس ستاد هفته کتاب و معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سخنانی از ارزیابی کمی و کیفی هفته کتاب امسال در یک طرح تحقیقاتی از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در آینده نزدیک خبر داد.

وی برپایی همایش نویسندگان ایران و همایش ناشران و تشکل‌های صنعت چاپ و نشر را وجوه تمایز نوزدهمین دوره هفته کتاب عنوان و بر لزوم معرفی و تبلیغ کتاب‌های خوب تاکید کرد.

دری: 10 کتاب دیگر را برای مطالعه مردم معرفی می‌کنیم

معاون فرهنگی وزیر ارشاد با اشاره به معرفی 10 کتاب از سوی این معاونت به مردم در قالب طرحی با عنوان کتاب‌های مفید برای مطالعه در دیماه گذشته، از معرفی 10 کتاب دیگر در آینده نزدیک خبر داد.

دری همچنین عملکرد رسانه‌ها را در پوشش خبری و تصویری هفته کتاب خوب توصیف کرد و پاره‌ای انتقادها را نیز از جانب برحخی سایت‌ها و خبرگزاریها موثر و مفید دانست.

گلایه حسینی از مشارکت اندک 4 وزارتخانه در برنامه‌های هفته کتاب

در ادامه این برنامه سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی هفته کتاب را حرکتی نمادین در نشان دادن همگرایی دستگاه‌های مختلف با موضوع کتاب و آن را مصداق پیوست فرهنگی این دستگاه‌های اجرایی دانست.

وی با اشاره به مطالعه 10 هزار جلد کتاب از سوی علامه امینی برای نوشتن کتاب الغدیر، ضرورت مطالعه و افزایش سطح اطلاعات را برای نویسندگان یادآور شد و گفت: اگر گفته می‌شود فیلمی اثرگذار است، حتماً ناشی از یک اقتباس ادبی خوب و یا برداشتی از یک کتاب خوب است؛ بر مبنای کتاب‌های خوب است که آثار هنری خوب هم خلق می‌شود.

وزیر ارشاد با استقبال از پیشنهاد حمید قبادی برای درگیر کردن اصناف در برنامه‌های هفته کتاب گفت: انتظار ما از نهادهایی مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان برای همکاری در برنامه‌های هفته کتاب بیش از اینها است.

حسینی همچنین درباره تاخیر در برگزاری مراسم تقدیر از دست‌اندرکاران هفته کتاب هم به مزاح یادآور شد: دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.

در ادامه این برنامه با اهدای لوح‌های سپاس و جوایز نقدی از دست‌اندرکاران نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران تقدیر شد.