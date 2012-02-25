سهم گردشگری گلستان در کشور به 5 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر شنبه در دیدار با نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: ستاد دایمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان با کمیته های دهگانه برای خدمت ‌رسانی به مسافران و گردشگران نوروزی بسیج شده‌اند و آماده خدمت‌رسانی به گردشگران است.

وی افزود: این ستاد موقعیت خوبی است تا با معرفی قابلیت‌ها و توانمندی های استان و با ارائه طرح ها و ایده‌های نو و ارائه خدمات مطلوب و شایسته به گردشگران، استان را در کشور مطرح کنیم.



عباسی گفت: با توجه به فرارسیدن ایام نوروز، برنامه ریزی های لازم جهت خدمت‌رسانی به گردشگران و مسافران استان با بسیج 20 هزار نفری در حال انجام است و تلاش می‌شود با ارائه خدمات مطلوب و شایسته، ماندگاری گردشگران دراستان افزایش یابد.

وی افزود: افزایش ماندگاری مسافران در استان، افزایش درآمد و اقتصاد منطقه را در پی خواهد داشت و به عنوان سندی در افزایش ارزش افزوده استان می تواند مطرح باشد.

عباسی به ظرفیت بالای گلستان، جهت برنامه‌ریزی‌های کلان یاد کرد و بر همکاری بخش دولتی و خصوصی جهت ایجاد امکانات و تاسیسات و سرمایه‌گذاری در اماکن گردشگری استان و ارائه پکیج‌های پیشنهادی و راهکارهای مفید جهت برنامه‌ریزی نهایی در سند توسعه استان تاکید کرد و افزود: در صورتی که گلستان را معرفی کرده و زیرساخت‌ها را آماده کنیم به توسعه دست خواهیم یافت.



آیت‌الله عبدالهادی حسینی شاهرودی، نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: با توجه به اینکه تمدن ایرانی و اسلامی قرن‌هاست در این منطقه وجود دارد، گلستان به عنوان استانی با فرهنگ و تمدن غنی ایرانی و اسلامی مطرح است که بیش از همه این غنا در آثار و جاذبه های زیارتی استان مشهود است.

وی افزود: با استفاده از این جذابیت های مهم در صنعت گردشگری گلستان، می‌توان خدمات نظام و اسلام را به هموطنان و گردشگران خارجی معرفی کرد.

آیت الله حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه گلستان در مسیر عبور و مرور زوار امام رضا(ع) است، خاطرنشان کرد: گلستان، استانی متعلق به حضرت رضا(ع) است و باید از این نعمت خدادادی به نحو احسن و با برنامه‌ریزی بهره برد و فرهنگ و تمدن اصیل این منطقه رابرای آنها معرفی کرد.