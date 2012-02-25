جلسه شورای داوری جایزه پروفسور آقابزرگ تشکیل شد

یاسر موحدفرد دبیرکل بنیاد فردوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: با توجه به فعالیت‌های شاهنامه‌پژوهی که طی سال‌های اخیر در کشور انجام می‌شد، جای خالی یک جایزه پژوهی در این زمینه بسیار حس می‌شد. نیاز به چنین جایزه‌ای همیشه وجود داشته است. به همین دلیل، امسال اولین اولویت در زمینه شاهنامه‌پژوهی از نظر بنیاد فردوسی، برپایی جایزه پژوهشی آقابزرگ بود.

وی افزود: بنیاد فردوسی امسال با همکاری نهادهای دیگر فرهنگی معتبر کشور منتشر کرد.«متون شرقی، شیوه‌های غربی»، «رازهای شاهنامه» و کتاب «دفتر دوم فردوسی‌پژوهی» عنوان این کتاب‌ها هستند که کتاب آخر همزمان با برگزاری اولین مراسم جایزه آقابزرگ رونمایی خواهد شد.

موحدفرد ادامه داد: حسین آقابزرگ از بنیانگذاران و پایه‌گذاران بنیاد فردوسی بود که شوربختانه 16 اسفند سال گذشته چشم از جهان فروبست. ایشان از پژوهشگران به نام ایران و جهان محسوب می‌شد. از او 28 کتاب دانشگاهی و 260 مقاله پژوهشی و علمی در داخل و خارج کشور به چاپ رسیده است. در سال 2010 میلادی موسسه جهانی مطالعات علمی ISI پروفسو آقابزرگ را به عنوان دانشمند برجسته جهان معرفی کرد. بنیاد فردوسی هم سعی کرد نام و خاطر این دانشمند بزرگ ایرانی را با برپایی این جایزه حفظ کند.

دبیرکل بنیاد فردوسی گفت: تلاش ما در بنیاد فردوسی بر این است که آثار شاخص را در زمینه شاهنامه و فردوسی‌پژوهی معرفی کنیم و بزرگان این راه را معرفی کنیم. با توجه به این که بنیاد فردوسی به عنوان مجری و متولی جایزه آقابزرگ، یک نهاد مردمی است، از چند ماه گذشته مذاکره‌هایی با نهادهای فرهنگی و پژوهشی کشور انجام دادیم و درباره حمایت‌های مالی برای برگزاری این جایزه صحبت کردیم. خوشبختانه بسیاری از نهادها به ما پاسخ مثبت دادند و امیدواریم بتوانیم به زودی جایزه‌ای را که در نظر گرفته می‌شود، اعلام کنیم.

وی گفت: جمع‌بندی کلی بسیاری از شاهنامه‌‌پژوهان که آثارشان در این دوره جایزه حضور دارد، بر این بود که برگزیدگان، جایزه نقدی دریافت نکنند و زمینه‌ای فراهم شود تا این آثار پژوهشی چه در داخل و چه در خارج کشور، به صورت پروژه‌ای پژوهشی و دانشگاهی پشتیبانی شوند و در قالب یک مجموعه به چاپ برسند. به نظر می‌رسد این کار مطلوب‌تر از اختصاص هزینه نقدی به برگزیدگان باشد.

موحدفرد ادامه داد: شورای انتخاب و داوری جایزه پژوهش آقابزرگ با حضور دکتر نصرت‌الله رستگار، عضو هیات علمی انستیتوی ایران‌شناسی آکادمی علوم اتریش و دانشگاه وین، پروفسور کارلو چرتی، رییس کرسی ایران‌شناسی دانشگاه رم و رییس انجمن ایران‌شناسان اروپایی، دکتر محمدحسین توسی‌وند، رییس بنیاد فردوسی، دکتر سید ضیاءالدین هاجری، رییس انجمن پاسداری و پالایش زبان پارسی و من به عنوان دبیرکل بنیاد فردوسی در دبیرخانه بنیاد فردوسی،‌ امروز شنبه 6 اسفند تشکیل جلسه داد و این مباحث مورد بررسی قرار گرفتند.

آیین نکوداشت شاهنامه‌پژوهان برجسته کشور و جایزه پژوهش پروفسور آقابزرگ 16 اسفند ماه امسال از ساعت 16 در تالار همایشهای پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به چهارراه ولی‌عصر، نبش خیابان برادران مظفر (صبای جنوبی) برگزار می‌شود.