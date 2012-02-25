تامین و توزیع لوازم مورد نیاز شعب اخذ رأی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رجبی روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هماهنگیهای لازم با وزارت کشور در خصوص تامین لوازم شعب اخذ رأی، خاطرنشان کرد: از چهارشنبه هفته گذشته لوازم شعب اخذ رأی حوزه‌های انتخابیه استان از جمله تعرفه رأی، مهر انتخابات و لوازم دیگر با حفاظت کامل امنیتی و با حضور نمایندگان هیأت نظارت استان به نمایندگان فرمانداری‌ها تحویل داده شد.



وی افزود: فرمانداریها نیز به مرور زمان نسبت به توزیع این لوازم و ارسال صندوقهای اخذ رأی به شعب مربوطه اقدام خواهند کرد.



مسئول کمیته اجرایی ستاد انتخابات استان اظهار داشت: صندوقهای اخذ رأی تا زمان تحویل به شعب، با رعایت تدابیر امنیتی نگهداری شده و در موعد مقرر با حضور نمایندگان هیئتهای نظارت و اجرایی حوزه‌های انتخابیه به معتمدین شعب اخذ رأی تحویل داده می شوند.



وی تصریح کرد: تامین و توزیع لوازم شعب اخذ رأی یکی از مهمترین اقدامات در روند برگزاری انتخابات است که خوشبختانه تاکنون بدون هیچ مشکلی توسط کمیته اجرایی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان انجام پذیرفته است.



نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه 12 اسفند همزمان با سراسر کشور در 13 حوزه انتخابیه استان برگزار خواهد شد.



آذربایجان شرقی با جمعیت 3.7 میلیون نفری صاحب 19 کرسی در مجلس شورای اسلامی است.