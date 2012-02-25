طبسیها در ۱۲ اسفند حماسه آفرینی می کنند/ رای گیری در 53 شعبه

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز بهزادی با اشاره به برنامه ریزی های دقیق ستاد انتخابات شهرستان طبس اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی وزارت کشور امور انتخابات در طبس به موقع آغاز شده و تاکنون تمام برنامه ها بر مبنای روزشمار انجام شده است.

وی ادامه داد: مراحل لازم و برنامه های اجرایی، هیئت نظارت و هیئت بازرسی و اعضای شعب انتخابات آماده است و ما نیز آمادگی داریم در روز 12 اسفند، همزمان با کل کشور در شهرستان طبس با تمام توان و قدرت و با مشارکت حداکثری مردم انتخابات را اجرا کنیم.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان طبس با اعلام گزینش ۴۰۰ نفر معتمد برای امر انتخابات گفت: در هر شعبه اخذ رای یک نفر نماینده فرماندار و چهار نفر عضو و یک نفر کاربر رایانه به همراه سایر عوامل تعیین شده در مکان اخذ رای حضور خواهند داشت.

وی تعداد شعب اخذ رای در شهرستان طبس را 53 شعبه اعلام کرد و افزود: از این تعداد 22 شعبه ثابت و 31 شعبه سیار خواهد بود.

بهزادی یادآور شد: بازرسان انتخابات در شهرستان طبس 56 نفر تعیین و ناظران شورای نگهبان نیز به وسیله هیئت نظارت مشخص شده اند.

فرماندار طبس همچنین با اشاره به الحاق و انتزاع طبس تاکید کرد: با وجود اقداماتی که از قبل برای جدا شدن حوزه انتخابیه طبس از حوزه فعلی شده بود، به دلیل اینکه در مجلس شورای اسلامی ۲۰ حوزه انتخابیه در کل کشور تصویب نشد در نهایت امسال همانند سالهای گذشته این حوزه انتخابیه شامل طبس، بشرویه، سرایان و فردوس با مرکزیت فردوس خواهد بود و چون این حوزه زیر نظر استان خراسان جنوبی است، امور انتخابات در شهرستان طبس با همکاری استانداری استان خراسان جنوبی انجام می شود.

وی ادامه داد: هماهنگی در امور سیاسی و برنامه ریزی نیز با استان یزد انجام شده از اینرو طبس با دو استان یزد و خراسان جنوبی همکاری دارد.