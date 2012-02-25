به گزارش خبرنگار مهر، جمشید زارع قائم مقام باشگاه پرسپولیس، در مراسم ‏گردهمایی پیشکسوتان پرسپولیس گفت من از پیشکسوتان باشگاه می خواهم عکس، پیراهن و یا کاپ و جام های قدیمی خود را به باشگاه هدیه کنند تا در تالار افتخارات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: پرسپولیس با این همه افتخارات نیاز به موزه و تالار دارد که افتخارات را در آن قرار داده و همه شاهد آن باشند که در حال حاضر جام های کمی در باشگاه موجود است.

قائم مقام باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: قطعا تشکیل چنین موزه ای باعث می شود زمانی که مهمانان خارجی یا داخلی می آیند به خوبی از آنها پذیرایی کرده و آنها شاهد افتخارات بزرگ این باشگاه بزرگ باشند.

زارع در پایان گفت: شاید این تالار با تالارهای تیم های بزرگ دنیا قابل قیاس نباشد اما ما باید تلاشمان را بکنیم که چنین جای ارزشمندی را تشکیل دهیم و بتوانیم آن را برای آیندگان به یادگار بگذاریم.

در ادامه این مراسم ناصر محمد خانی جزو آخرین پیشکسوتان بود که به سالن آمد که در بدو ورود مورد تشویق شدید حاضران قرار گرفت.