راه اندازی 135 غرفه محصولات کشاورزی/ راه اندازی نخستین مجتمع تکثیر ماهیان زینتی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان از اجرای عملیات کشاورزی حفاظتی در 20 هزار و 702 هکتار از مزارع همدان خبر داد.

علیرضا رنجبرضرابی اظهار داشت: در بخش ترویج کشاورزی آموزش‌های ترویجی و مهارتی با 880 نفر روز کار انجام شده است.

رنجبر ضرابی از توزیع 39 دستگاه ادوات و دنباله‌‌بندهای کشاورزی در استان همدان خبرداد و گفت: ادوات و دنباله‌بندهای مخصوص شامل بذرکار کشت مستقیم، خاکورز مرکب، چیزل‌پیکر و گاوآهن قلمی ساقه ساخت است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: 85 درصد قیمت این ادوات به صورت یارانه و 15 درصد آورده متقاضی است.

135 غرفه عرضه محصولات کشاورزی در همدان فعال است

مدیر تعاون روستایی استان همدان گفت: 135 غرفه عرضه محصولات کشاورزی در هفت شهرستان این استان فعال است.

رضا عباسی افزود: توسعه مراکز عرضه محصولات از مهمترین زیرساخت های تقویت و توسعه بخش کشاورزی استان همدان محسوب می شود

وی با بیان اینکه فعالیت مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی دست واسطه گران را کوتاه می کند، گفت: در حال حاضر مراکزی که برای عرضه محصولات کشاورزی احداث میشود در متراژ 100 و یا 200 متری است.

عباسی افزود: این میزان جوابگوی نیاز استان همدان نیست و باید این مراکز با همکاری و حمایت مسئولان اجرایی توسعه یابد.

وی یادآور شد: 260 تشکل روستایی با 299 هزار نفر عضو در روستاهای استان همدان فعال است.

119 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی در همدان صادر شد

مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: 119 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی در استان همدان صادر شده است.

محمدرضا شهسواری افزود: این تعداد جواز تاسیس صنایع تبدیلی با پیش بینی سرمایه ثابت یک هزار میلیارد و 204 میلیون و 870 هزار ریال و اشتغالزایی یک هزار و 269 نفر در همدان صادر شده است.

وی ادامه داد: مجوز 10 فقره پروانه بهره برداری نیز با سرمایه گذاری 191 هزار و 500 میلیون ریال و اشتغال 187 نفر نیز در استان همدان صادر شده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت فرآوری حدود 130 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در استان فراهم شده است، گفت: 29 واحد نیز به مبلغ 285 هزار و 200 میلیون ریال برای دریافت تسهیلات بانکی عقد قرارداد شده است.

اطلاعات 67 درصد کشاورزان همدانی در سامانه هوشمند ثبت شد

رئیس اداره تولیدات گیاهی همدان گفت: 67 درصد از کشاورزان و باغداران این شهرستان در سامانه هوشمند شناسنامه بهره بردار ثبت نام کرده اند .

محمد بحیرایی افزود: از حدود 32 هزار بهره بردار این شهرستان مشخصات 21 هزار و 33 نفر در این سامانه ثبت شده است .

وی ‍‌در خصوص لزوم راه اندازی این سامانه اضافه کرد: برنامه ریزی های کلان بخش کشاورزی نیازمند اطلاعات دقیق و به هنگام از تمام منابع بخش کشاورزی است و سامانه مشخصات بهره‌‌ برداران بخش کشاورزی برای این منظور راه اندازی شده است .

بحیرایی گفت: استفاده از اطلاعات ثبت شده توسط کشاورزان برای برنامه ریزی تولید و تعیین الگوی کشت، تعیین میزان محصولات مختلف کشاورزی و تعیین نهادهای مورد نیاز تولید از جمله اهداف راه اندازی این سامانه توسط وزارت جهاد کشاورزی است .

مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در همدان ایجاد می شود

فرماندار همدان از راه اندازی نخستین مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان زینتی استان در شهرستان همدان خبر داد.

حسن قهرمانی مطلق افزود: مطالعات این مجتمع از سال گذشته آغاز شده و هفت هزار و 700 متر مربع زمین در امزاجرد برای احداث آن در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: این مجتمع استعداد استقرار 10 واحد تولیدی با ظرفیت بیش از دو میلیون قطعه در سال را دارد و به طور مستقیم برای بیش از 70 نفر اشتغالزایی می کند.

قهرمانی مطلق ادامه داد: عملیات اجرایی مجتمع ماهیان زینتی شهرستان سال آینده آغاز می شود و تولیدات آن علاوه بر استفاده داخلی جنبه صادراتی نیز دارد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر 22 واحد پرورش ماهیان زینتی با تولید سالانه یک میلیون و 800 هزار قطعه، در استان همدان فعالیت دارند که سهم شهرستان همدان 17 واحد با یک میلیون و 250 هزار قطعه است.

فرماندار همدان با اشاره به تولید 70 نوع ماهی زینتی در شهرستان، اظهار داشت: سهم صادرات ماهیان زینتی از همدان به عراق و تایلند 160 هزار دلار بوده است.

صادرات سیب زمینی همدان سه برابر افزایش داشته است

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان همدان گفت: حجم صادارت سیب زمینی از گمرک همدان در 10 ماه ابتدای سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه برابر افزایش داشته است.

سید مجید موسوی افزود: دو هزار تن سیب زمینی به ارزش 839 هزار دلار در 10 ماهه سال 89 از گمرک این استان صادر شده که این رقم در زمان مشابه سالجاری به شش هزار و 650 تن رسید.

وی اضافه کرد: ارزش ریالی سیب زمینی صادر شده در این مدت نیز با چهار برابر افزایش به دو میلیون و 660 هزار دلار رسیده است.

وی اضافه کرد: استان همدان با دارا بودن 24 هزار تا 26 هزار هکتار سطح زیر کشت اراضی تولید سیب زمینی و تولید سالیانه 850 هزار تن تا یک میلیون و 100 هزار تن سیب زمینی رتبه اول تولید این محصول را در کشور دارد.