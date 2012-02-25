به گزارش خبرنگار مهر، استاد عین‌الدین صادق زاده به همراه تعدادی از شاگردانش نمایشگاه نقاشی‌خط معاصر را در گالری آرته به نمایش گذاشته است.

در این نمایشگاه 12 تابلو نقاشی‌خط از استاد صادق زاده و شاگردانش که ترکیبی از خط، نقاشی و گرافیک در ابعاد مختلف 30 در 40 و یا یک متر و 60 سانتی متر در معرض دید عموم علاقه مندان و هنرمندان قرار گرفته است. عین‌الدین صادق زاده در معرفی هنر نقاشی‌خط می‌گوید: نقاشی‌خط مفهومی است آمیخته از خط و نقاشی.

خطی که البته ریشه د ر اعماق فرهنگ و هنر و تاریخ این دیار داشت است.هنرمندان خلاق دیروز و امروز در طرح و کمال آن بسی کوشیدند تا آن را با معنای درون خویش آمیخته ساخته وهنری حضوری آفریدند "پس درونی است".

وی معتقد است: اگر همانند خوشنویسان امروز تنها به رنگه نویسی بسنده کنیم، به همان اندازه به بیراهه رفته‌ایم، که به مانند نقاشان و گرافیست‌های معاصر. به هر گونه برای شناخت و درک و شعوری از ذات نقاشیخط ! دستی باید به درون داشت و نگاهی به برون که البته بسیار مشکل می‌نماید، دلباخته دیروز شدن و همزمان شور برون داشتن، تلفیقی است از خط و نقاشی، راهی است سخت و دشوار... اما ممکن.

نمایشگاه نقاشی‌خط معاصر از روز گذشته پنجم اسفند ماه تا 15 اسفند ماه از ساعت 16 تا 18 در گالری آرته واقع در شیراز جنوبی، پایین تر از همت، بلوار علیخانی، 20 متری گلستان، 12 متری دوم، پلاک 3 ، میزبان علاقه مندان است.

مراسم نقد و بررسی این نمایشگاه 12 اسفند ماه از ساعت 16 تا 18 در گالری آرته و باحضور اساتید خوشنویسی برگزار می‌شود.