به گزارش خبرنگار مهر، آزمون مرحله منطقه‌ای المپیاد علمی حوزه‌های علمیه خواهران کشور روز جمعه پنجم اسفندماه در مراکز استان کشور به صورت هماهنگ برگزار شد که طلاب مشغول به تحصیل در سطح دو (کارشناسی) حوزه‌های علمیه خواهران کشور راه ‌یافته از مرحله مدرسه‌ای در این آزمون شرکت کردند.

براین اساس حدود 2هزار و 300 نفر از طلاب خواهر مرحله مدرسه‌ای به این مرحله از المپیاد علمی حوزه‌های علمیه خواهران راه یافته بودند و کسانی که در مرحله منطقه‌ای 70 درصد امتیاز را کسب کنند، به مرحله کشوری که به صورت متمرکز در شهر قم برگزار می‌شود راه می‌یابند.

این المپیاد در شش گروه متفاوت برگزار می‌شود که این گروه‌ها شامل پایه‌های دو، سه و چهار می‌شود و پایه پنج به صورت تخصصی به سه گروه فقه و اصول، فلسفه و کلام و ادبیات عرب تقسیم می‌شود.

زمان اعلام نتایج مرحله منطقه‌ای المپیاد علمی حوزه‌های علمیه خواهران 15 اسفندماه خواهد بود که این نتایج از این تاریخ از طریق سامانه المپیاد در دسترس مراکز استانی و مدارس علمیه خواهران قرار می گیرد.

زمان برگزاری مرحله کشوری المپیاد علمی حوزه‌های علمیه خواهران نیز اردیبهشت‌ماه سال آینده اعلام شده که نفرات برگزیده این المپیاد از شرکت در آزمون کتبی رشته مرتبط سطح سه (کارشناسی ارشد) معاف خواهند بود.

هدف از برگزاری المپیاد علمی حوزه‌های علمیه خواهران ایجاد رقابت علمی و سازنده میان طلاب و کشف استعدادهای نخبه و علمی در مدارس علمیه خواهران عنوان شده است.