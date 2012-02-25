پنج نامزد انتخاباتی در همدان انصراف دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فتحیان نسب افزود: 30 داوطلب در حوزه انتخابیه همدان و فامنین کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستنذ که با انصراف اعظم بهرامی همدانی شمار داوطلبان این حوزه به 29 نفر رسید.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری همدان اضافه کرد: محمد مهدی محبی از حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ نیز انصراف داد و شمار داوطلبان نمایندگی این حوزه انتخابیه به 11 نفر رسید.

وی با بیان اینکه هفت داوطلب نمایندگی در حوزه انتخابیه اسدآباد نام نویسی کرده بودند که پنج نفر از این تعداد تایید و یک نفر رد صلاحیت و یک نفر انصراف داد، گفت: حسین شیری یکی از داوطلبان تایید صلاحیت شده این حوزه نیز انصراف داد.

مهدی فتحیان نسب افزود: رحم خدا مولوی و حمید سوری از نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان نهاوند نیز انصراف دادند.