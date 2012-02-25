به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی ظهر شنبه در نشست با بسیجیان دشتستان اظهار داشت: انتخابات مجلس نهم از مهمترین رویدادهای کشور است و مشارکت گسترده مردم در این انتخابات امری لازم است.



وی افزود: مقام معظم رهبری رهنمودهای لازم در مورد انتخابات را فرموده‌اند و اطمینان داریم بار دیگر مردم مومن و انقلابی ایران اسلامی به ندای رهبری لبیک می‌گویند و حماسه‌ای بزرگ را رقم می‌زنند.



معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر بیان کرد: دشمنان با تبلیغات و جوسازی خود درصد هستند که حضور مردم را زیر 50 درصد جلوه داده و در این زمینه باید دقت نظر داشت و با حضور در انتخابات نقشه آنها را خنثی کرد.

رضایی با بیان اینکه انتخابات 12 اسفند اهمیت ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: بدون تردید این انتخابات مهم است و با توجه به اینکه نخستین انتخابات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 محسوب می شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: باید با بصیرت و شناخت بالا در انتخابات حضور پیدا کنیم و کاندیدای اصلح را شناسایی و رای خود را به صنوق بیندازیم.



این مسئول گفت: داشتن تقوا، تعهد، ولایت‌مداری، عدالت‌محوری و ساده‌زیستی از مهم‌ترین ویژگیهای یک نماینده اصلح است که مردم باید در این راستا تلاش کنند و نامزد اصلح را برگزینند.

رضایی یادآورشد: مردم ثابت کرده‌اند که به ارزشهای امام راحل و انقلاب اسلامی وفادارند و در خط ولایت فقیه حرکت می‌کنند و در این انتخابات نیز این مسئله اثبات می‌شود.