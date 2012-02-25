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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

گردهمایی پیشکسوتان پرسپولیس/

تقدیر از دنیزلی، غفوری فرد و هدایتی/ استیلی در آغوش دنیزلی

تقدیر از دنیزلی، غفوری فرد و هدایتی/ استیلی در آغوش دنیزلی

مسئولان باشگاه پرسپولیس در گردهمایی امروز پیشکسوتان این باشگاه از مصطفی دنیزلی، حسین هدایتی و حسن غفوری فرد تقدیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم تقدیر از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس از برخی از پیشکسوتان این باشگاه و همچنین مصطفی دنیزلی، حسن غفوری فرد و هدایتی نیز تقدیر شد. محمد رویانیان دلیل تقدیر از هدایتی را زحماتی که وی برای پیشکسوتان پرسپولیس طی چند سال اخیر کشیده است عنوان کرد.

دنیزلی نیز در جملاتی کوتاه گفت: من فکر می کنم جدیدترین فرد خانواده پرسپولیس باشم و به عنوان کوچکترین عضو باشگاه هدیه ای را که برای تقدیر به من داده شده را قبول کرده و از همه تشکر می کنم.

یکی از نکات جالب این مراسم رویارویی استیلی و دنیزلی با یکدیگر بود که همدیگر را در آغوش گرفته و به روبوسی پرداختند و لحظاتی نیز با یکدیگر گفتگو کردند. استیلی در این گفتگوی کوتاه برای دنیزلی آرزوی موفقیت کرد.

کد مطلب 1543134

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