صادرات 15 هزار دستگاه خودرو به 4 کشور در سال 91

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجم الدین مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این مطلب، گفت: دوهزار دستگاه از این تعداد، در سایت بلاروس تولید خواهد شد.

وی توسعه بازار خارجی را از جمله رویکردهای مهم ایران خودرو در سال آینده ذکر کرد و اظهار داشت: ایران خودرو به 30 کشور دنیا خودرو صادر می کند و پنج پایگاه تولیدی در خارج از کشور دارد.

مهندس نجم الدین افزود: محصولات جدید ایران خودرو که ماه های آینده به بازار می آید، در کشورهای هدف مورد استقبال قرار گرفته و برنامه جدی برای صادرات این محصولات نیز در دست است.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو صادرات این شرکت به بازارهای خارجی در سال جاری را معادل هفت درصد تولیدات عنوان کرد و گفت: این میزان در سال آینده به 12 درصد و در سال های بعد به 20 درصد افزایش می یابد.

نجم الدین از عقد تفاهم با بازارهای روسیه، قزاقستان، آفریقا و آ مریکای لاتین برای افزایش صادرات خبر داد و گفت: تولید سایت بلاروس در سال آینده، پنج برابر امسال خواهد بود.

وی اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه دیگری که برای سرمایه گذاری بیشتر و استفاده از تسهیلات تعرفه ای اتحادیه گمرکی منطقهCIS به عمل آمده، صادرات به قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و بلاروس و کشورهای مشترک المنافع گسترش می یابد.