  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

صادرات 15 هزار دستگاه خودرو به 4 کشور در سال 91

ایران خودرو در سال آینده 15 هزار دستگاه خودروی سواری به روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و بلاروس صادر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجم الدین مدیر عامل  گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این مطلب، گفت: دوهزار دستگاه  از این تعداد، در سایت بلاروس تولید خواهد شد.

وی توسعه بازار خارجی را از جمله رویکردهای مهم ایران خودرو در سال آینده ذکر کرد و اظهار داشت: ایران خودرو به 30 کشور دنیا خودرو صادر می کند و پنج پایگاه تولیدی در خارج از کشور دارد.
 
مهندس نجم الدین افزود: محصولات جدید ایران خودرو که ماه های آینده به بازار می آید، در کشورهای هدف مورد استقبال قرار گرفته و برنامه جدی برای صادرات این محصولات نیز در دست است.
 
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو صادرات این شرکت به بازارهای خارجی در سال جاری را معادل هفت درصد تولیدات عنوان کرد و گفت: این میزان در سال آینده به  12 درصد و در سال های بعد به 20 درصد افزایش می یابد.
 
نجم الدین از عقد تفاهم با بازارهای روسیه، قزاقستان، آفریقا و آ مریکای لاتین برای افزایش صادرات خبر داد و گفت: تولید سایت بلاروس در سال آینده، پنج برابر امسال خواهد بود.
 
وی اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه دیگری که برای سرمایه گذاری بیشتر و استفاده از تسهیلات تعرفه ای اتحادیه گمرکی  منطقهCIS به عمل آمده، صادرات به قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و بلاروس و کشورهای مشترک المنافع  گسترش می یابد.
کد مطلب 1543135

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها