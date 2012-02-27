یک بام و دو هوای یک مرکز آموزشی/ پذیرش دانشجویان پسر در دانشکده دخترانه

به گزارش خبرنگار مهر، دانشکده سوره کرمان که از مراکز آموزش عالی و زیر مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی است از زمان فعالیت خود تاکنون تنها دانشجوی دختر در برخی رشته های هنری پذیرش کرده است.

اما در کنکور سال 90 در دفترچه انتخاب رشته، این دانشکده اعلام کرده که در رشته های مربوطه، دانشجوی پسر هم می پذیرد.

در همین راستا تعدادی از دانشجویان برای مقطع کارشناسی رشته گرافیک این دانشکده ثبت نام کرده و بعد از شرکت در کنکور پذیرش شده اند.

اما، در زمان ثبت نام از سوی واحد آموزش و مدیریت دانشکده اعلام شده که این دانشکده تک جنسیتی بوده و تنها دانشجوی دختر می پذیرد.

پیشنهاد دانشکده به این تعداد از دانشجویان پسر این است که برای تحصیل در رشته مورد نظر خود باید به دانشکده های شهرهای دیگر بروند و یا اینکه در رشته ای غیر از گرافیک ثبت نام کنند.

مدیریت دانشکده سوره هم ضمن تایید این خبر، در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: این دانشکده تک جنسیتی بوده و تنها دانشجوی دختر می پذیرد.

غلامحسین کوشان افزود: اما در کنکور امسال، سازمان سنجش در دفترچه برای پسران هم ظرفیتی را در این دانشکده در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: همین مسئله موجب شده تا تعدادی از دانشجویان پسر اقدام به ثبت نام در رشته گرافیک در این دانشکده کنند و الان که زمان ثبت نام فرا رسیده آنها مراجعه کرده اند.

وی گفت: حد نصاب برای تشکیل کلاسها 12 نفر است اما تنها 6 تا 7 نفر اقدام به ثبت نام کرده اند که ما نمی توانیم آنها را پذیرش کنیم.

وی تصریح کرد: اگر تعداد متقاضیان به حد نصاب برسد باید بررسی کنیم ببینیم آیا راهی وجود دارد تا مشکل آنها را حل کنیم.

وی گفت: اما این دانشجویان اگر بخواهند در دانشکده های شهرهای دیگر تحصیل کنند، ما می توانیم اقدامات لازم را انجام دهیم.

این در حالی است که ترم جدید در مراکز آموزش عالی در کشور آغاز شده است.

