مهمترین اشتباهات علمی در دهه اخیر/ از سرقت علمی تا خطاهای پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، انیشتین درباره ثابت کیهان شناختی خود می گوید: "این بزرگترین خطای زندگی من است."
ثابت کیهان شناختی اصطلاحی است که معادلاتش در تلاش برای اثبات مدل استاندارد جهان هستند اما برخلاف آنچه که انیشتین انتظار داشت، آزمایشاتی که در دهه 90 انجام شدند نشان دادند که این ثابت کاملا صحیح است.
فیزیکدانان آزمایش "گرن ساسو- سرن" که با آشکارساز اپرا کار می کنند سال گذشته گزارشی را منتشر کردند که نشان می داد ذرات نوترینو با سرعت 60 نانو ثانیه سریعتر از سرعت نور حرکت می کنند.
اما در گزارشی که در روزهای اخیر منتشر شده است دانشمندان دریافتند که اتصال ناقص میان کابل فیبر نوری دستگاه گیرنده GPS ای که برای تصحیح زمانبندی حرکت نوترینوها مورد استفاده قرار می گرفت به یک رایانه عامل ثبت این سرعت عجیب بوده است.
در این گزارش جدید آمده است پس از برطرف شدن این نقص ارتباطی و محاسبه دوباره مدت زمان حرکت نوترینوها اختلاف زمانی میان حرکت نوترینوها و نور برطرف شد.
هرچند نباید این جمله معروف شخصیت داستان سفر به اعماق زمین، اثر ژول ورن نویسنده داستانهای علمی تخیلی را از یاد برد که می گوید: "پسرم، علم برپایه خطاها ساخته می شود. این خطاها مفید هستند چون گام به گام ما را به سوی واقعیت سوق می دهند."
اما حتی اگر بپذیریم که با اشتباه کردن، دانش ما توسعه می یابد باوجود این نباید فراموش کرد که میان خطا و لغزش تفاوت کمی وجود دارد.
به گفته دانشمندان آزمایش اپرا، زمانی که در یک آزمایش پیچیده همانند آزمایشات فیزیک 750 هزار اتصال الکتریکی وجود دارند همیشه یکی از آنها می تواند عمل نکند.
کشف ذره نوترینو یا "نزدیکترین ذره به هیچ که وجود دارد" خود داستان جالبی دارد. کاشف این ذره، ولفگانگ پائولی، فیزیکدان نظری بود. همکارانش همیشه این دانشمندان را دست می انداختند چون به هر آزمایشی که نزدیک می شد از کار می افتاد!
زمانی که در سال 1930 تئوری وجود نوترینو را در یکی از معروفترین خطاهای علم و برای توضیح در خصوص " واپاشی بتا" فرض کرد تصور می کرد که درباره نوعی ذره نور حرف می زند که تا پیش از آن هیچ آزمایشی درباره اش انجام نشده بود و نام این ذره را "نیوترون" گذاشت.
در سال 1934 انریکو فرمی تئوری واپاشی بتا را توسعه داد و اصطلاح نوترینو را که در زبان ایتالیایی به معنی (یک خنثای کوچک) است بر روی این ذره گذاشت.
برای مثال، نتایج تحقیقی که ارتباط میان واکسن سه گانه و اوتیسم را نشان می داد 13 سال قبل در مجله معتبر پزشکی لانست منتشر شد.
نظر شما