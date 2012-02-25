94 دقیقه سرانه مطالعه در استان کرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمان در جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید استان کرمان گفت: استان کرمان دارای 112 باب کتابخانه عمومی با یک میلیون و 100 هزار نسخه کتاب است.

محمد جواد حسین زاده تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 105 هزار نفر از مردم این استان عضو کتابخانه های عمومی کرمان هستند.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری بیش از دو میلیون جلد کتاب از کتابخانه های عمومی استان کرمان به امانت گرفته شد و سه میلیون و 200 هزار نفر به کتابخانه ها مراجعه کردند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمان فضای کتابخانه ای موجود در استان کرمان را 63 هزار متر مربع عنوان کرد و افزود: درحال حاضر به ازاء هر 19هزار نفر جمعیت باسواد استان کرمان یک باب کتابخانه عمومی وجود دارد.

وی گفت: طی سالجاری 620 متر مربع کتابخانه عمومی از سوی خیرین احداث شده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمان در مورد سرانه مطالعه استان کرمان گفت: سرانه مطالعه استان کرمان در زمینه های غیردرسی، قرآن و ادعیه، فضای مجازی و نشریات 94 دقیقه است درحالی که سرانه مطالعه کشور دراین زمینه ها 76 دقیقه است.

وی گفت: ارتقاء جایگاه فرهنگ مطالعه مفید در جامعه یکی از دغدغه های رهبر فرزانه انقلاب است که اجرایی کردن آن به عزم عمومی دستگاه های اجرایی ذیربط نیاز دارد.

این مسئول اضافه کرد: سند نهضت مطالعه مفید پس از پشت سر گذاشتن مراحل کارشناسی به تصویب شورای فرهنگ عمومی و نهایتا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و برای عملیاتی شدن به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است.

دبیر نهضت مطالعه مفید کرمان با بیان اینکه هدف اصلی از اجرای این طرح دست یابی به جایگاه ممتاز از لحاظ مطالعه مفید در منطقه و دنیا است ادامه داد: توسعه فضاهای کتابخانه ای، افزایش سرانه مطالعه مفید و پیشبرد طرح های فرهنگی خرد و کلان از دیگر اهداف این سند محسوب می شوند.

عضویت رایگان بیش از 14 هزار نفر در کتابخانه های عمومی استان کرمان

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمان گفت: در راستای ترغیب مردم به کتاب و کتابخوانی و ترویج فرهنگ مطالعه مفید، بیش از 14 هزار نفر از مردم کرمان به مناسبت ایام الله دهه فجر به صورت رایگان و افتخاری به عضویت کتابخانه های عمومی استان کرمان در آمدند.

محمد جواد حسین زاده ادامه داد: ثبت نام رایگان از افراد برای عضویت در کتابخانه ها باید نهادینه شود تا با این اقدام با افزایش شمار اعضاء کتابخانه ها، تسهیلات بیشتری به آنها اختصاص یابد.

حسین زاده گفت: این امر باعث می شود آمار افراد کتابخوان و سطح علمی افراد در شهرها و ورستاها افزایش پیدا کند.

وی بیان داشت: حوزه کتاب و کتابخوانی به گروه خاص و ویژه ای تعلق نداشته و هر فرد باید با کتاب زندگی کند و فرهنگ مطالعه باید به عنوان یک نیاز و احساس دائمی در جامعه مطرح شود.