کمک 5 هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ارشادمنش روز شنبه درهمایش شهرداریهای استان تهران با بیان اینکه 6 هزار میلیارد تومان کمک از محل های مختلف به شهرداری های سراسر کشور ارائه شده است، گفت: از این میان هزار میلیارد تومان مربوط به سایر شهرهای استان تهران و پنج هزار میلیارد تومان ویژه شهر تهران بوده است.

وی ادامه داد: از سال 85 تاکنون از سوی خزانه مستقیماً مبلغی بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت شده است. همچنین مبلغ هزار و 680 میلیارد تومان در بخش های اعتبارات عمرانی ساخت و ساز مترو و یارانه بلیط حمل و نقل عمومی از محل اعتبارات سازمان شهرداری های و دهیاری های کشور پرداخت شده است.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با بیان اینکه در دولت نهم و دهم اعتبارات عمرانی تخصیص یافته به شرکت مترو 10.7 برابر شده است، گفت: این رقم در دولت های قبل 104 میلیارد تومان بود که در دو دولت به مبلغ هزار و 110 میلیارد تومان افزایش یافت.

ارشادمنش با بیان اینکه در سال جاری از حدود 250 میلیارد تومان اعتبار ساخت متروی تهران بیش از 62 درصد آن تاکنون واگذار شده است، گفت: با توجه به تخصیص 75 درصدی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، شهرداری تهران می تواند ما به التفاوت 62 تا 75 درصد را با انجام تشریفات قانونی دریافت کند.

وی از 7.8 برابر شدن یارانه تخصیص یافته بلیط شرکت متروی تهران در دولت دهم نسبت به دولت هشتم که این رقم معادل 17.6 میلیارد تومان بود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به 137 میلیارد تومان افزایش یافته همچنین 80 درصد یارانه بلیط مترو و اتوبوس در سال 90 که رقمی معادل 137 میلیارد تومان است به شهرداری تهران پرداخت شده است.

معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه از ابتدای دولت نهم تاکنون 4 هزار و 250 اتوبوس به شهر تهران و 3 هزار و 544 دستگاه نیز با یارانه 82.5 درصد به سایر شهرستان های استان تهران واگذار شده که در مجموع 7 هزار و 794 دستگاه اتوبوس به شهرداری های استان تهران توزیع شده است.

ارشادمنش افزود: از محل اعتبارات تبصره 13 از سال 85 تاکنون تعداد 1454 دستگاه مینی بوس به شهر تهران و 360 دستگاه نیز به سایر شهرهای استان تهران داده شده است.

همچنین حمایت هایی برای ترخیص 49 واگن مترو از گمرک انجام شد و در سال آینده نیز حداقل 2 هزار اتوبوس به شهرداری های سراسر کشور داده می شود.

بیمه ساختمان به یک دهم قیمت فعلی تعدیل پیدا می کند

غلامحسین تابشفر قائم مقام سازمان شهرداری و دهیاریها با اشاره به کاهش بیمه ساختمانی گفت: پس از کارهای کارشناسی و تلاش های بسیار بیمه ساختمانی به یک دهم قیمت فعلی کاهش پیدا می کند.

وی در خصوص پیشنهاد محمودی معاون عمرانی وزیر کشور در خصوص ایجاد قطار شهری حومه تهران گفت: این پیشنهاد در شورای عالی ترافیک در حال بررسی است و امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد.