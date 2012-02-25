بیشتر تنش در باره ایران به خاطر موقعیت های این کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه می نویسد: تنش ها در باره موضوع هسته ای ایران افزایش پیدا می کند اما آمریکا مخالف اقدام نظامی علیه برنامه هسسته ای ایران است زیرا که چنین تهاجمی آثار مخربی بر اقتصاد جهانی در پی خواهد داشت و علاوه بر تندروی ها در خاورمیانه، احساسات ضد آمریکایی را هم در منطقه افزایش خواهد داد و همین مسئله می تواند باراک اوباما را در انتخابات آتی ریاست جمهوری در کشور با مشکلاتی روبرو سازد.

وی می گوید: به نظر من سیاستمداران آمریکا برنامه هسته ای ایران را خطرناک تر از برنامه اتمی کره شمالی می دانند زیرا که ایران یک کشور مهم تولید کننده نفت و از موقعیت ژئوپولیتیکی مهمتری برخورداراست و در واقع در دهانه صدور نفت قرار دارد.

در ادامه این مطلب آمده ست: اکر برنامه هسته ای ایران و بحران مربوط به آن افزایش پیدا کند و به یک مرحله برخورد نظامی برسد ارتش آمریکا و گزینه ها نظامی باید بر آن بخش از دنیا متمرکز شوند که این روند می تواند مانعی بزرگ در برابر سیاست "اهرم آسیا" اوباما باشد و یک حمله محدود از سوی اسرائیل هم می تواند به توقف بزرگ نفت به سوی اقتصاد جهانی منجر شود. و این شرایط اقتقاد جهانی را بدتر خواهد کرد و توفانی را بر جامعه جهانی از جمله برای کره جنوبی بوجود خواهدآورد.

در پایان این مطلب آمده است این مطلب نویسنده بر تاثیر اقدام علیه ایران بر شبه جزیره کره اشاره می کند و می نویسد: چنین اقدامی می تواند کره شمالی را به این نتیجه برساند که بقا آن بسته به تسلیحات هسته ای خواهد بود زیرا که در مورد عراق و لیبی نیز چنین تجرربه ای بوجود آمد و چین و روسیه نیز عدم تمایل خود را به حل بحران اتمی در شبه جزیره کره نشان خواهند داد زیرا که این دو کشور هم مخالف اقدام نظامی علیه ایران هستند.