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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۰

نوباوه در گفتگو با مهر:

رشد رسانه‌ها باید با وضع قوانین لازم همراه باشد

رشد رسانه‌ها باید با وضع قوانین لازم همراه باشد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رشد رسانه‌ها در هیچ جای دنیا مذموم نیست، اما مسئله این است که رشد رسانه‌ها باید وضع قوانین لازم را نیز به همراه داشته باشد که بتواند عملکرد رسانه‌ را کنترل و تضمین کند.

بیِژن نوباوه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره تاثیررسانه‌ها در روند انتخابات گفت: به طور کلی رسانه‌ها در هر شرایطی می‌توانند تاثیرگذار باشند و بسته به رویکرد رسانه تأثیرات منفی و مثبت داشته باشند.

وی افزود: اگر رویکرد رسانه‌های داخلی بر حفظ منافع ملی باشد،‌ تحرکات انتخاباتی آنها نیز به نفع کشور خواهد بود و می‌تواند در جهت مشارکت در امر انتخابات کمک کند.

عضو کمیسیون رسانه و هنر مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در کنار ثأثیرگذاری نباید از نقش تخریبی رسانه‌ها نیز غافل باشیم، بیان کرد: یکی از مشکلات عمده در مبحث رسانه‌ها، نبود قانون جامع در برخورد با تخلفات رسانه‌ است که به همین دلیل نیز شاهد بوده‌‌ایم، بعضی شخصیت‌ها به دلیل شایعه‌پراکنی و دروغ‌های غیرقابل استناد مورد خطر قرار گرفته‌اند.

نوباوه تأکید کرد: مهم‌ترین بحث رسانه در کشور، طرح جامع رسانه‌ها است که به تازگی نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و امیدواریم  به زودی مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: با این وجود در حال حاضر شاهد نقش مناسب رسانه‌ها برای ایجاد هیجان و شور انتخاباتی هستیم و بعضی شایعه‌ پراکنی‌ها که در بعضی از رسانه‌ها دیده می‌شود، قابل پیگیری است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به هر حال تا زمانی ‌که قانون جامعی برای برخورد با تخلفات رسانه‌ها وجود نداشته باشد، شاهد اینگونه از تخلفات و شایعه‌پراکنی‌ها خواهیم بود.

وی درباره رشد چشمگیر برخی سایت‌ها در ایام انتخابات بیان کرد: رشد رسانه‌ها در هیچ جای دنیا مذموم نیست و قطعا مطبوع است، اما مسئله این است که رشد رسانه‌ها باید وضع قوانین لازم را نیز به همراه داشته باشد که بتواند عملکرد رسانه‌ را کنترل و تضمین کند.

نوباوه توضیح داد: این مسئله که بتوانیم از طریق رسانه‌ها با مردم ارتباط برقرار کنیم، بسیار مهم است و اگر قوانین مناسب را وضع نکرده‌ باشیم، در این ارتباط و استفاده از این مزیت دچار ضعف خواهیم شد.

وی در پایان با تأکید بر این امر که رشد رسانه و وضع قوانین لازم و ملزوم یکدیگر هستند، بیان کرد: به هر حال موارد مثبت رسانه‌ها بیشتر از آثار منفی آنهاست و هیچ‌گاه دلیلی برای محدود کردن رسانه‌ها وجود ندارد.

کد مطلب 1543150

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