بیِژن نوباوه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره تاثیررسانه‌ها در روند انتخابات گفت: به طور کلی رسانه‌ها در هر شرایطی می‌توانند تاثیرگذار باشند و بسته به رویکرد رسانه تأثیرات منفی و مثبت داشته باشند.

وی افزود: اگر رویکرد رسانه‌های داخلی بر حفظ منافع ملی باشد،‌ تحرکات انتخاباتی آنها نیز به نفع کشور خواهد بود و می‌تواند در جهت مشارکت در امر انتخابات کمک کند.

عضو کمیسیون رسانه و هنر مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در کنار ثأثیرگذاری نباید از نقش تخریبی رسانه‌ها نیز غافل باشیم، بیان کرد: یکی از مشکلات عمده در مبحث رسانه‌ها، نبود قانون جامع در برخورد با تخلفات رسانه‌ است که به همین دلیل نیز شاهد بوده‌‌ایم، بعضی شخصیت‌ها به دلیل شایعه‌پراکنی و دروغ‌های غیرقابل استناد مورد خطر قرار گرفته‌اند.

نوباوه تأکید کرد: مهم‌ترین بحث رسانه در کشور، طرح جامع رسانه‌ها است که به تازگی نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و امیدواریم به زودی مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: با این وجود در حال حاضر شاهد نقش مناسب رسانه‌ها برای ایجاد هیجان و شور انتخاباتی هستیم و بعضی شایعه‌ پراکنی‌ها که در بعضی از رسانه‌ها دیده می‌شود، قابل پیگیری است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به هر حال تا زمانی ‌که قانون جامعی برای برخورد با تخلفات رسانه‌ها وجود نداشته باشد، شاهد اینگونه از تخلفات و شایعه‌پراکنی‌ها خواهیم بود.

وی درباره رشد چشمگیر برخی سایت‌ها در ایام انتخابات بیان کرد: رشد رسانه‌ها در هیچ جای دنیا مذموم نیست و قطعا مطبوع است، اما مسئله این است که رشد رسانه‌ها باید وضع قوانین لازم را نیز به همراه داشته باشد که بتواند عملکرد رسانه‌ را کنترل و تضمین کند.

نوباوه توضیح داد: این مسئله که بتوانیم از طریق رسانه‌ها با مردم ارتباط برقرار کنیم، بسیار مهم است و اگر قوانین مناسب را وضع نکرده‌ باشیم، در این ارتباط و استفاده از این مزیت دچار ضعف خواهیم شد.

وی در پایان با تأکید بر این امر که رشد رسانه و وضع قوانین لازم و ملزوم یکدیگر هستند، بیان کرد: به هر حال موارد مثبت رسانه‌ها بیشتر از آثار منفی آنهاست و هیچ‌گاه دلیلی برای محدود کردن رسانه‌ها وجود ندارد.