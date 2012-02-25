به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه اسپانیایی مارکا، قرارداد گواردیولا در پایان فصل جاری با آبی و اناری ها به اتمام می رسد و موراتی قصد دارد با دستمزد سالیانه 10 میلیون یورو این مربی 41 ساله را به خدمت بگیرد.

این در حالی است که گواردیولا به خوزه ماریا اوروبیتگ مدیر برنامه های خود گفته تمامی پیشنهادها را تا زمانی که تصمیم بگیرد در نیوکمپ بماند، رد کند.

گواردیولا از سال 2008 که هدایت بارسا را به عهده گرفته تا به حال 13 عنوان قهرمانی با این تیم کسب کرده و بسیاری از کارشناسان او را یکی از بهترین مربیان حال حاضر جهان می دانند.

کلودیو رانیه‌ری سرمربی فعلی اینتر که تیمش در 7 بازی گذشته در تمامی رقابت‌ها حتی یک پیروزی هم کسب نکرده بشدت تحت فشار قرار دارد.