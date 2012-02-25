نهمین جشن تصویر سال روایت شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین جشن تصویر سال شامل بخش‌های آزاد، مسابقه جوانان زیر 25 سال (جایزه محسن رسول‌اف با موضوع آزاد) و بخش مسابقه جوانان زیر 33 سال با موضوع شهر تهران، همراه با گزیده‌ای از آثار هنری سه‌دهه‌ گذشته شهر تهران است.

این دوره از جشن تصویر سال میزبان آثار بیش از ۹۰۰ هنرمند عکاس، طراح گرافیک،‌ کاریکاتوریست و فیلمسازان جوان و پیشکسوت است که این آثار در گالری‌ها و تالارهای خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته شده است.

در نهمین دوره جشن تصویر سال به‌جز موضوع آزاد که در رشته‌های عکاسی گرافیک، کاریکاتور و فیلم در تمام دوره‌ها مورد نظر است، شهر تهران به‌عنوان موضوع بخش ویژه این دوره برای کلیه‌ رشته‌ها در نظر گرفته شده است که آثار تولید شده در تمامی سال‌های بعد از انقلاب را دربر می‌گیرد.

آثار مربوط به شهر تهران برای همه‌ گروه‌های سنی مورد داوری قرار می‌گیرند و در هر بخش عکس، گرافیک، کاریکاتور و فیلم به پنج نفر برگزیده تندیس جشن تصویر سال (ویژه شهر تهران)، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

در نهمین دوره‌ جشن تصویرسال و در ادامه رویکرد ویژه به‌جوانان، جایزه جوانان زیر۲۵سال به‌یاد و نام محسن رسول‌اف – هنرمند جوانی که که شهریورماه سال ۱۳۸۷ در سانحه سقوط هواپیما درگذشت – در رشته‌های عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و فیلم، ازطریق آرای هیئت داوری هر رشته اهدا خواهد شد.

جوایز و تندیس ویژه در این بخش که به‌منظور شناسایی و تشویق استعدادهای جوان کشور، در رشته‌های مختلف هنرهای تصویری در نظر گرفته شده‌است، همچون دوره‌های گذشته ازسوی بنیاد فرهنگی هنری محسن رسول‌اف اهدا می‌شود.

بخش عکس این دوره نیز در بخش‌های عکس خبری، مستنداجتماعی، ورزشی، نگاهی دیگر، هنر و هنرمندان روی دیوار رفته است.

نمایش آثار تولیدشده‌ شاخص‌ترین هنرمندان رشته‌های عکس، پوستر، کاریکاتور و فیلم طی ۳۳ سال گذشته، بارزترین ویژگی و دستاورد نهمین جشن تصویر سال است که برای نخستین‌بار گزیده‌ای از آثار تولید شده را در اختیار نسل جوان ایران قرار ‌داده است.

همچنین جشنواره فیلم تصویر نیز با نمایش آثار 207 فیلم‌ساز جوان و پیشکسوت از اول اسفندماه جاری در خانه هنرمندان ایران آغاز شده است که تا ۲۳ اسفندماه ادامه دارد.

جشنواره فیلم تصویر در این دوره علاوه بر فیلم‌های راه یافته به بخش آزاد و جوان،‌ آثار برگزیده‌ بخش ویژه‌ تهران و فیلم‌های برنده‌ جایزه از جشنواره فیلم شهر را نیز به‌نمایش می‌گذارد. در این دوره از جشن تصویر سال چهار دبیر میهمان حضور دارند که عبارتند از : احمد عالی دبیر بخش عکس، کامبیز درم‌بخش دبیر بخش کاریکاتور، امرالله فرهادی دبیر بخش گرافیک و پیروز کلانتری به‌عنوان دبیر بخش فیلم.

داوران نهمین جشن تصویر سال و بخش ویژه شهر تهران نیز عبارتند از:

بخش فیلم: (بخش ویژه شهر تهران و جوانان زیر 25 سال) دبیر: پیروز کلانتری. داوران: رخشان بنی‌اعتماد، کیانوش عیاری و ابراهیم مختاری

بخش عکس: (بخش ویژه شهر تهران و جوانان زیر 25 سال) دبیر: احمد عالی. داوران: نصراله کسراییان، مهران مهاجر و پیمان هوشمندزاده

بخش گرافیک (پوستر) بخش ویژه شهر تهران: دبیر: امرالله فرهادی. داوران: آیدین آغداشلو، ابراهیم حقیقی و ساعد مشکی

بخش جوانان زیر 25 سال و نسل پنجم گرافیک ایران/ داوران معرفی‌شده از سوی انجمن طراحان گرافیک ایران: قباد شیوا، فرزاد ادیبی و مجید کاشانی

بخش کاریکاتور: (بخش ویژه شهر تهران و جوانان زیر 25 سال) دبیر: کامبیز درم‌بخش. داوران: جواد علیزاده، علی جهانشاهی و هادی حیدری

نهمین جشن تصویر سال تا ۲۳ اسفندماه در خانه‌ هنرمندان ایران برپاست.