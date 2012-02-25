مدیران بخش خصوصی سمنان با خوشه های کسب و کار آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ادب روز شنبه در دوره آموزشی آشنایی با خوشه های کسب و کار، هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آشنایی مدیران واحدهای صنعتی، مدیران وکارشناسان دستگاههای مرتبط با صنعت استان با چگونگی ایجاد خوشه های کسب وکار و بیان مزیتهای ایجاد این خوشه ها اعلام کرد.

ادب افزود: با توجه به موقعیت استان در تولید گچ وقطعات خودرو تاکنون ایجاد دوخوشه صنعتی گچ وقطعات خودرو دراستان سمنان 50 درصد پیشرفت دارد و تا سال آینده ایجاد این دوخوشه محقق می شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می دهند، اظهار داشت: روند توسعه خوشه های کسب و کار به عنوان یک تجربه موفق می تواند نقش و تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان ابراز امیدواری کرد تا با حمایت مسئولان، نسبت به تداوم این دوره ها و افزایش آن در سایر زمینه های کاربردی مرتبط با صنـایع اقدامات لازم انجام شود.

در این دوره آموزشی دکتر عیسی منصوری استاد دانشگاه در زمینه توسعه کسب و کار و مبانی و کارکردهای خوشه های کسب وکار مطالبی را ارائه کرد.

خوشه های کسب و کار با هدف ساماندهی و متمرکز کردن فعالیتهای واحدهای تولیدی همسو وتکمیل فرآیند تولید یک یا چند کالا ایجاد می شود.