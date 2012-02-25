استفاده بهینه از نیروی انسانی از افتخارات جمهوری اسلامی است

وی ادامه داد: ایران در شرایط کنونی در عرصه سخت‌افزاری برخی از رشته‌ها نمی‌تواند با کشورهای توسعه‌یافته رقابت کند ولی دانشمندان ایرانی با توکل بر خدا و افزایش روحیه خودباوری به دستاوردهای خوبی در عرصه‌های مختلف علمی دست یافته است.

استاندار بوشهر منابع انسانی را یکی از اضلاع اصلی پیشرفت و توسعه در کشورها محسوب می‌شود بنابراین استفاده بهینه از قابلیتهای نیروی انسانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: مدیران برای ارتقای شاخصهای عملکردی خود باید با استفاده از فناوریهای مختلف بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش دهند.

جهانبخش افزود: به پشتوانه روحیه خودباوری نخگبان داخلی، ایران اسلامی رتبه نخست تولید علمی بین کشورهای منطقه و رتبه 15 تا 17 جهان را به خود اختصاص داده است.

وی به پیشرفتهای ایران در دوران پس از انقلاب و سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: ایران در سال 87 یکی از هشت کشور پرتاب کننده ماهواره به فضا بوده است.

جهانبخش با اشاره به شعار ما می‌توانیم دولت نهم و دهم ادامه داد: ماهواره فجر که یکی از فناوریهای نوین جهان است در آینده نزدیک به فضا پرتاب خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش ظهر شنبه در همایش کشوری مدیریت توسعه و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بوشهر اظهار داشت: استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است.