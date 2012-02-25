فعالیت 17انجمن علمی در حوزه‌ علمیه/ عضویت 2 هزار پژوهشگر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن مهاجرنیا در نخستین مجمع عمومی انجمن فقه و حقوق اسلامی گفت: هشت سال پیش که بحث تحول در حوزه مطرح شد، انجمنهای علمی حوزه کار خود را با رویکرد آزاد اندیشی که مقام معظم رهبری برآن تأکید دارند، آغاز کردند.
وی درباره فعالیت انجمنها گفت: در حال حاضر، بیش از 2500 نفر از اساتید، پژوهشگران و فضلای حوزه در انجمنهای علمی حوزه عضو هستند. این تعداد عضو، سرمایه ارزشمندی در حوزه است که این نهاد علمی و دینی را در پاسخگویی بهتر به نیازهای مختلف مردم یاری میرساند.
مسئول دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه افزود: پشتیبانی مادی و معنوی از اعضای انجمن، تولید علم دینی، رصد کردن دانشها، سر و سامان دادن به وضعیت مراکز علمی حوزوی، راهاندازی حلقههای مختلف با تخصصهای گوناگون و گفتگو و نظریهپردازی علمی از جمله اهداف و فعالیتهای انجمنهای علمی حوزه است.
