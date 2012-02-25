گروهبندی ایران در جام جهانی فوتسال دانش آموزی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی فوتسال دانش آموزان، ایران در گروه A این مسابقات جای گرفت که در این گروه به جز ایران تیم‌های سوئد، مجارستان، بلژیک (بخش فرانسوی نشین)، کرواسی، فرانسه و گواتمالا حضور دارند.

اما در گروه B تیم‌های اوکراین، رژیم اشغالگر قدس، بلژیک (بخش آلمانی نشین)، هلند، برزیل، کوزوو و ترکیه حضور دارند.

رقابت های دور گروهی از روز هشتم آوریل (19 فروردین) آغاز خواهد شد.



لرستان پس از قهرمانی در لیگ برتر فوتسال دانش آموزی به عنوان نماینده ایران که تنها در بخش پسران شرکت خواهد کرد به این مسابقات اعزام خواهد شد.