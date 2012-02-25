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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

گروهبندی ایران در جام جهانی فوتسال دانش آموزی مشخص شد

گروهبندی ایران در جام جهانی فوتسال دانش آموزی مشخص شد

با اعلام رسمی فدراسیون جهانی دانش آموزی (ISF ) گروه ایران در دور اول جام جهانی فوتسال مدارس مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی فوتسال دانش آموزان، ایران در گروه A این مسابقات جای گرفت که در این گروه به جز ایران تیم‌های سوئد، مجارستان، بلژیک (بخش فرانسوی نشین)، کرواسی، فرانسه و گواتمالا حضور دارند.

اما در گروه B تیم‌های اوکراین، رژیم اشغالگر قدس، بلژیک (بخش آلمانی نشین)، هلند، برزیل، کوزوو و ترکیه حضور دارند.
 
 رقابت های دور گروهی از روز هشتم آوریل (19 فروردین) آغاز خواهد شد.
 
 لرستان پس از قهرمانی در لیگ برتر فوتسال دانش آموزی به عنوان نماینده ایران که تنها در بخش پسران شرکت خواهد کرد به این مسابقات اعزام خواهد شد. 
کد مطلب 1543166

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