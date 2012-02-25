"قطیف" منطقه ای متفاوت درعربستان/ ملک عبدالله از انقلاب غافل است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه العوامیه در مطلبی با اشاره به روند رو به رشد انقلاب مردمی در عربستان آورده است: ملک عبدالله در حالی اظهارات خصمانه علیه سوریه به زبان می آورد که از انقلاب فزاینده در کشور خود غافل مانده است.

این پایگاه بیان کرد: مردم عربستان همچنان به تظاهرات خود ادامه می دهند و شواهدی که نشان دهد این حرکت روبه رشد در حال متوقف شدن است وجود ندارد.

این پایگاه ذکر کرد: منطقه القطیف از مدتها قبل شاهد اعتراضات گسترده است و حدود هفت نفر تا کنون از سوی نیروهای امنیتی عربستانی شهید شده اند.پلیس کشته شدن این افراد را در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی دانسته، اما نوارهای ویدئویی حرکت خصمانه ای از سوی تظاهرات کنندگان علیه پلیس را نشان نمی دهد.

پایگاه فوق افزود: هزاران نفری که در تشییع جنازه "زهیر آل سعید" 21 ساله شرکت کرده بودند شعارهای با مضامین وحدت میان شیعه و سنی و در ضدیت با "نایف بن عبدالعزیز" وزیر کشور سر داده بودند و واکنش نایف تروریست خواندن این تظاهرات کنندگان بود.

این پایگاه می نویسد: قطیف عصب مرکزی اعتراضات علیه آل سعود است، 95 درصد مردم این منطقه را شیعیان تشکیل می دهند، این منطقه با ماشین فقط یک ساعت تا بحرین فاصله دارند و پیوندهای مشترک فراوانی با بحرین دارند.

پایگاه فوق نوشت: مردم قطیف پس از ورود نیروهای سعودی به تظاهرات همبستگی با مردم بحرین انجام دادند اما خواسته های مردم بحرین با مردم قطیف متفاوت است زیرا مناطق شرقی از تبعیض شدیدی رنج می برند.

پایگاه مذکور می افزاید: منطقه القطیف تنها منطقه ای در عربستان هستند که به وقایع منطقه ای واکنش نشان می دهند به طوری که در انتفاضه سال 2001 فلسطین، جنگ اسرائیل علیه لبنان در سال 2006 و جنگ علیه غزه در سال 2008 واکنش نشان دادند.

این پایگاه ذکر کرد: تفاوت دیگر القطیف با مناطق دیگر این است که در حالی بسیاری از سعودی ها مخالف کار کردن زنان خود هستند اما در قطیف زنان در بانکها و شرکتهای نفتی مشغول فعالیت هستند