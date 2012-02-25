کاریکاتوری که جنجالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ال پائیس اسپانیا اخیرا در کاریکاتوری به موضوعی توجه کرده که پیش از این در برخی گزارشهای موثق به آن اشاره شده بود.

موضوع روابط نزدیک مراکش و رژیم صهیونیستی که پادشاه مغرب تلاش داشت طی یکسال اخیر در پی آغاز جریان بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، آن را به بوته فراموشی بسپارد.

پیش از این برخی جریانهای آگاه به سفرهای مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی از جمله "شیمون پرز" به مغرب و دیدار وی با پادشاه این کشور اشاره کرده بودند. همچنین مسئله هدایای بسیار گرانقیمت شاه مغرب به مقامات صهیونیستی همچون گردنبندی الماسی که به "زیپی لیونی" اهدا شده بود از نظرها پنهان نمانده بود.

اما روز گذشته روزنامه ال پائیس کاریکاتوری را منتشر کرده که شاید باعث شکل گیری اعتراضات جدیدی از سوی جریان ضدصهیونیستی در مغرب علیه پادشاه این کشور شود.

در این کاریکاتور پادشاه مغرب با کراواتی که نشان پرچم رژیم صهیونیستی بر آن نقش بسته دیده می شود که خود بیانگر عمق روابط وی با مقامات تل آویو است.