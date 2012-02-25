  1. بین الملل
  2. سایر
۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

با سوژه پادشاه مغرب؛

کاریکاتوری که جنجالی شد

کاریکاتوری که جنجالی شد

انتشار یک کاریکاتور از پادشاه مغرب که لباسی با نشان پرچم رژیم صهیونیستی برگردن دارد باعث ایجاد جنجالهای متعددی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ال پائیس اسپانیا اخیرا در کاریکاتوری به موضوعی توجه کرده که پیش از این در برخی گزارشهای موثق به آن اشاره شده بود.

موضوع روابط نزدیک مراکش و رژیم صهیونیستی که پادشاه مغرب تلاش داشت طی یکسال اخیر در پی آغاز جریان بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، آن را به بوته فراموشی بسپارد.

پیش از این برخی جریانهای آگاه به سفرهای مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی از جمله "شیمون پرز" به مغرب و دیدار وی با پادشاه این کشور اشاره کرده بودند. همچنین مسئله هدایای بسیار گرانقیمت شاه مغرب به مقامات صهیونیستی همچون گردنبندی الماسی که به "زیپی لیونی" اهدا شده بود از نظرها پنهان نمانده بود.

اما روز گذشته روزنامه ال پائیس کاریکاتوری را منتشر کرده که شاید باعث شکل گیری اعتراضات جدیدی از سوی جریان ضدصهیونیستی در مغرب علیه پادشاه این کشور شود.

در این کاریکاتور پادشاه مغرب با کراواتی که نشان پرچم رژیم صهیونیستی بر آن نقش بسته دیده می شود که خود بیانگر عمق روابط وی با مقامات تل آویو است.

کد مطلب 1543169

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها