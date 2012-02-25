حضور گسترده مردم در انتخابات سیلی محکم به دشمنان است

محمد حسین یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به گفته امام راحل(ره) مجلس عصاره فضائل ملت است لذا بهترین ها باید در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کنند و رسالت واقعی خودشان را انجام دهند.

وی افزود: رسالت واقعی نمایندگی مجلس با بصیرت به سرانجام می رسد و در شرایط حساس کنونی کسانی می توانند نماینده واقعی مردم باشند که دارای بصیرت کافی بوده و در شرایط سخت و بحرانی با شناخت موقعیت، میدان را خالی نکنند و آب به آسیاب دشمن نریزند.

یزدان پناه اضافه کرد: متعهد و بصیر بودن، رعایت خط قرمزها، شناخت کافی در زمینه دشمن شناسی، اطاعت از قانون، التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، ساده زیستی، توجه به محرومان و داشتن تخصص کافی و برنامه برای ایجاد تحول از دیگر ویژگی های یک نماینده اصلح است.

این مسئول صداقت در گفتار و عدم وابستگی به مراکز قدرت و ثروت را از دیگر ویژگی های بارز نامزدهای انتخاباتی ذکر کرد و یادآورشد: شجاعت و شهامت، پرهیز از تجمل گرایی، امانتداری، مردمی بودن، پاک دستی و دفاع از مردم و ولایت در هر شرایطی از دیگر معیارها وملاک هایی است که در انتخاب نمایندگان باید مد نظر و مورد توجه مردم قرار گیرد.

بازرس کل استان قزوین گفت: نمایندگانی می توانند شأن نمایندگی را حفظ کنند که شعار آنها منطبق بر عملشان باشد و به مراکز قدرت و ثروت وابستگی نداشته باشند زیرا وابستگی به این مراکز آنها را وامدار جریانات خواهد کرد لذا عدم وابستگی در این امر از وجوه تمایز بین نمایندگان ارزشی و غیر ارزشی محسوب می شود.



وی با اشاره به نقش مردم در شرایط کنونی بیان کرد: آحاد جامعه بیش از هر زمان دیگر حساسیت حضور در صحنه ها و عرصه های سیاسی را می دانند و صاحب و همه کاره انقلاب هستند و از آنجایی که همواره در طول انقلاب از مسئولان جلوتر بودند و وظایف خود را در صحنه های سیاسی به نحو مطلوب انجام داده اند.

یزدان پناه تصریح کرد: مردم در این دوره نیز با حضور حماسی خود در انتخابات پیش رو جواب دندان شکنی به دشمنان و یاوه گویان نظام و خواهند داد و سیلی محکمی را به آنها خواهند زد.

وی ادامه داد: از آنجایی که انتخابات نمادی برای سنجش میزان علاقه مندی و وفاداری مردم نسبت به آرمانهای انقلاب اسلامی است حضور حداکثری مردم تعیین کننده است و پیام های ارزشمندی را برای نظام به همراه دارد.



این مسئول گفت: حضور یکپارچه مردم در انتخابات نمادی از مردم سالاری دینی است و پایداری مردم در حفاظت از آرمانهای انقلاب یکی دیگر از پیامهای حضور مردم در پای صندوق های رأی است که بیش از هر موضوعی در داخل و خارج اهمیت دارد.

بازرس کل استان قزوین تصریح کرد: حضور مردم در انتخابات این دوره با توجه به شرایط داخلی و بین المللی و نگاهی که در این شرایط نسبت به جمهوری اسلامی به ویژه از ناحیه کشورهای اسلامی وجود دارد که در آنها انقلاب و بیداری اسلامی صورت گرفته پیام های متعددی دارد که از جمله آنها حضور معنادار در مصاف با بدخواهان، استقامت و یکپارچگی در مقابله با توطئه های استکبار جهانی، حضوری استوار در تعیین سرنوشت و بیعت مجدد با امام راحل، مقام معظم رهبری و آرمانهای انقلاب و شهداست.



وی در مورد ارتباط با تأثیر تهدیدات و تحریم های اخیر بر روحیه مردم و حضور آنان در انتخابات هم اظهارداشت: موضوع تهدید و تحریم ها جدید نیست و بیش از 30 سال است که علیه ما اعمال می شود اما این فشارها موجب شده سریعتر به قله های پیشرفت اعم از دسترسی به انرژی صلح آمیز هسته ای، نانو فناوری، رادیو داروها و سلول های بنیادین دست یابیم که این موفقیت ها برای استکبار جهانی سنگین و غیر قابل تحمل است.



یزدان پناه گفت: بدخواهان نظام برای مقابله با این حادثه عظیم و جهاد علمی دست به حرکت های سخیف و ضد انسانی از قبیل ترور دانشمندان به ویژه دانشمندان هسته ای زدند که اخیراً در چندین کشور اروپایی نسبت به این اقدام، مخالفت ها و تظاهراتی صورت گرفته که نشان دهنده استیصال دشمن است.

این مسئول نظارتی در خصوص وظایف سازمان بازرسی کل کشور و ادارات کل استانی در انتخابات یادآورشد: هرگونه استفاده از امکانات دولتی در جریان برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به استناد ماده (59) قانون انتخابات مجلس ممنوع است و دراین زمینه بازرسی وظیفه دارد نسبت به اجرای صحیح قانون و جلوگیری از استفاده از بیت المال و امکانات دستگاههای دولتی لیه یا علیه داوطلبی اقدام کند.

یزدان پناه اعلام کرد: در همین راستا ستادی در اداره کل دادگستری استان تشکیل شده و همه دستگاههای ذیربط موظفند موارد تخلف را با تشکیل پرونده به این ستاد ارسال کنند تا طبق قانون با آن برخورد شود.

