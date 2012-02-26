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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۱۶

استیون جرارد:

کاپیتانی تیم ملی انگلیس افتخار بزرگی است/ پیشنهاد شوم می‌پذیرم

کاپیتانی تیم ملی انگلیس افتخار بزرگی است/ پیشنهاد شوم می‌پذیرم

استیون جرارد کاپیتان باشگاه لیورپول از پیشنهاد کاپیتانی تیم ملی فوتبال انگلیس استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از استعفای فابیو کاپلو و گرفتن بازوبند کاپیتانی از جان تری، اکنون استیون جرارد که یکی از کاندیدهای رهبری سه شیرها در یورو 2012 محسوب می شود معتقد است بستن بازوبند کاپیتانی تیم ملی انگلیس افتخار بزرگی است.

او در گفتگو با بی بی سی گفت: اگر این بازوبند به من پیشنهاد شود آن را قبول می کنم، بسیار خوشحال خواهم شد و به آن افتخار می کنم. اما این تصمیم من نیست، ابتدا باید استوارت پی یرس این تصمیم را بگیرد و بعد از آن هم هر سرمربی که به صورت قطعی و بلند مدت سرمربی تیم شود این تصمیم را می گیرد.

جرارد در مورد استعفای فابیو کاپلو از هدایت سه شیرها نیز گفت: بسیار متعجب شدم. فکر می کردم او تا پایان تابستان می ماند و بعد از پایان قراردادش انگلیس را ترک می کند به همین دلیل شوکه شدم.

وی افزود: فکر نمی کنم استعفای او تاثیری روی تیم ملی انگلیس داشته باشد. ما یک سرمربی جدید خواهیم داشت و امیدوارم تابستانی موفق را پشت سر بگذاریم.

کد مطلب 1543180

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