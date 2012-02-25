برج میلاد به مرکز دائمی فروش آثار فاخر هنری تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار پارسیان با بیان این که مدیریت برج میلاد تهران درصدد است که این برج را به مکانی فرهنگی برای ارائه آثار فاخر با شعار "مأذنه ایران اسلامی" تبدیل کند گفت: تلاش می کنیم مهمترین رویدادهای اتفاقات فاخر فرهنگی وهنری جهان اسلام را در برج میلاد برگزار شود.

وی ادامه داد:همزمان با گشایش نمایشگاه رواق هنرهای ایرانی در برج میلاد ، نخستین اکسپوی فروش آثار هنری در گالری هنری برج میلاد راه اندازی شده است.

وی با اشاره به این نکته که نخستین اکسپوی فروش آثار هنری در سازه راس برج میلاد درارتفاع 272 متری است، افزود: این اکسپو با هدف ارتقای سطح فرهنگی ، اطمینان بیشتر هنرمندان برای تولید و فروش آثار فاخر هنری ،جلوگیری از فروش آثار تقلبی و همچنین اطمینان خریداران در خرید اصل آثار آغاز به کار کرده است.

به گفته هوشیار پارسیان، در گام نخست برپایی این اکسپو، 45 اثر هنری از هنرمندان رشته های مختلف شامل خوشنویسی، نقاشی مدرن و کلاسیک، نگارگری، تذهیب آثار قدمایی و ... از اساتید و هنرمندان برجسته ای همچون ، کیخسرو خروش، بهزاد شیشه گران، جلال شباهنگی، محمد باقر آقامیری ، رویا کازرونی، الهه زارع، سلینا پوریا، ، مهدی حسینی، جعفر نجیبی، محمد حسن طاهری، جلال متولی، علی یادگار یوسفی، داوود رواسانی، اکبر نیکان، احمد رویایی و کمال الدین قطب در معرض دید وهمچنین فروش قرار گرفته است.

مدیرعامل برج میلاد تهران، ترغیب و تشویق مردم برای سرمایه گذاری کردن روی آثار هنری را از دیگر اهداف برگزاری این اکسپو عنوان کرد و گفت: هم اکنون بسیاری از مردم در تلاشند که نقدینگی خود را به سکه و دلار تبدیل کنند، این در حالی است که در بسیاری از کشورها ،آثار هنری به میلیون ها دلار به فروش می رسد و در حقیقت مردم با خرید این آثار سرمایه گذاری هنری کرده و آثار هنری را پشتوانه مالیشان قرار می دهند و این موضوع نیز باید در کشوری که خود مهد هنر، فرهنگ و تمدن است، جا بیافتد.

وی ادامه داد: البته برای فرهنگسازی روی این موضوع باید حمایت های دولتی صورت بگیرد و به عنوان مثال مسوولان و مدیران با خرید این آثار از هنرمندان می توانند بهترین الگو برای مردم باشند.

هوشیار پارسیان در پایان ارزش آثار ارائه شده در نخستین اکسپوی فروش آثار هنری برج میلاد تهران را دو میلیارد و 530 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این اکسپو متعلق به همه هنرمندان است و همه پیشکسوتان، هنرمندان و اساتید رشته های مختلف هنری می توانند آثار خود را برای فروش به این اکسپو ارائه دهند تا این امر نیز بهانه ای برای حضور هنرمندان شاخص بین المللی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی درعرصه هنر شود.