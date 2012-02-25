به گزارش خبرگزاری مهر بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام می شود:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



آفرین بر این ملت، درود و سلام خداوند تبارک و تعالی بر شما ملت ولایتمدار ایران اسلامی، اجر و پاداش شما با پروردگار عالمیان، شما در انجام وظایف خود کوتاهی نکرده و همواره به تعهد و پیمانتان با آرمان‌های انقلاب اسلامی عمل نمودید.



اینک بر مسئولین است که در خدمتگذاری به شما از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و خالصانه‌تر از همیشه یاور شما باشند.



اکنون آزمونی دیگر فراروی ملت ما قرار گرفته است، انتخابات مجلس شورای اسلامی از ارزش و اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. رسانه‌های تبلیغاتی وابسته به استکبار جهانی ماه‌ها است با ترفندهای مختلف می‌کوشند تا مردم را از شرکت پرشور در انتخابات منصرف و نسبت به آینده مأیوس سازند اکنون با توجه به شرایط حساس کنونی توجه ملت شریف ایران را به نکات ذیل جلب می‌نماید:



استکبار جهانی به خوبی می‌داند که امروز ایران اسلامی به الگویی بی‌بدیل برای استکبارستیزی و نماد مردمسالاری دینی در جهان تبدیل شده است، آنان به خوبی می‌دانند که بیداری اسلامی در جهان اسلام با تأسی از ملتی شکل گرفته که 33 سال پیش توانست هیمنه‌ی پوشالی آمریکا، اسرائیل و انگلیس را در هم بشکند و با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و با برگزاری پرشور دهها انتخابات عزت و سربلندی را نصیب خود سازد.



با توجه به آنچه که گفته شد حضور حداکثری در انتخابات پیش‌روی اهمیت فراوانی دارد و افتخار دیگری برای ایران اسلامی رقم خواهد زد. علاوه بر حضور حداکثری ضرورت شناخت کاندیداهای اصلح نیز اهمیت بسزایی دارد.



ملت شریف ما باید بکوشد وکلایی را به مجلس بفرستند که در اندیشه‌ی گسترش اسلام عزیز و احیای ارزش‌ها و احکام الهی و ترویج افکار ناب امام خمینی‌(قدس‌سره) باشند و خدمت خالصانه به مردم و تلاش برای عزت و آبادانی ایران اسلامی را سرلوحه‌ی کار خویش قرار دهند. از این رو در شناخت و انتخاب اصلح شاخص‌هایی چون تدین، تعهد، دلسوزی، استکبار ستیزی توجه و تعهد و التزام به هدایت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری، مردم‌داری، امانتداری، صداقت، تخصص و ... از اهمیت‌ بسزایی برخوردار است.



با توجه به تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب و مراجع معظم تقلید «دامت برکاتهم» نسبت به رعایت اخلاق انتخاباتی و پرهیز از هرگونه بداخلاقی و تخریب کاندیداها، لازم است داوطلبان محترم و طرفداران آنان در این جهت رعایت دقت را داشته باشند و ضمن خودداری از هرگونه تخریب با ایجاد روح همدلی، اخلاق و رقابت همراه با رفاقت، زمینه انتخابات سالم را فراهم نمایند.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همه‌ی ملت شریف ایران را به شرکت پرشور و دشمن‌شکن در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دعوت می‌نماید. باشد که با شرکت پرشور در این انتخابات موجبات رضایت حضرت ولی عصر «ارواحنا لتراب مقدمه الفداء» را فراهم نمائیم. انشاءالله.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

محمد یزدی

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

