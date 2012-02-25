وجود 657 شعبه اخذ رای در چهار محال و بختیاری/ انتخابات رایانه ای در بروجن

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی ظهرشنبه در مراسم افتتاحیه دستگاه های رایانه ای انتخابات در شهرستان بروجن با اشاره به اینکه 657 شعبه اخذ رای در این استان وجود دارد، اظهار داشت: در شهرستان بروجن انتخابات مجلس نهم به صورت 100 درصد رایانه ای برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه 85 شعبه در این شهرستان وجود دارد، بیان داشت:120 دستگاه رایانه برای این شهرستان در نظر گرفته شده است که 85 رایانه برای شعب و هر چند شعبه یک دستگاه پشتیبان دارند که در صورت بروز هرگونه اختلال از دستگاه پشتیبان استفاده کنند.

عنابستانی با بیان اینکه در شعبه های دیگر، اخذ رای به صورت یارانه ای صورت می گیرد و تنها انداختن برگه اخذ رای بر صندوق به صورت دستی است، بیان داشت: این روش رایانه به منظور جلب اطمینان مردم و افزایش اطمینان در بین مردم و افزایش مشارکت مردم است.

استاندار چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه کشور در شرایط بسیار حسای و ویژه ای قرار دارد، بیان داشت: حضور حماسی مردم در انتخابات تمام نقشه ها و مکرهای دشمن را نابود می کند

عنابستانی با بیان اینکه دشمن در تمامی انتخابات در کشور با تمام قوا در راستای عدم حضور مردم تبلیغات انجام داده است و در پی این بوده که مردم را نسبت به نظام و دولت بی اعتماد کند، اذعان داشت: روز 12 اسفند قطع و یقین روز پرشکوهی برای ملت است و امیدورایم مشارکت مردم این استان با توجه بر اینکه در سالهای گذشته مشارکت بی نظیری بوده است همچنان همین گونه باشد.

وی تصریح کرد: مشارکت مردم در انتخابات در سطح کشور رتبه چهارم بوده و امید است در این دوره این استان در این دوره رتبه اول را کسب کند.